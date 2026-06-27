Trzeci mecz, trzeci remis! Debiutanci z awansem do fazy pucharowej MŚ

Pierwsza część meczu nie obfitowała w bramki. Obie drużyny skupiły się na wyczekiwaniu na potknięcie przeciwnika, przez co celnych strzałów było jak na lekarstwo. Sytuację na boisku skomplikowała też kontuzja Hassana Tambaktiego, która już w 33. minucie wykluczyła go z dalszej gry. Mimo taktycznego charakteru starcia mecz mógł się podobać, a fani na NRG Stadium z zaangażowaniem śledzili wyrównaną walkę w centralnej strefie boiska.

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Od samego początku drugiej połowy inicjatywę przejęli piłkarze Republiki Zielonego Przylądka. Atakowali oni znacznie bardziej zdecydowanie i składnie, co szybko znalazło swoje odzwierciedlenie w meczowych statystykach. Najlepszą okazję miał rezerwowy Laros Duarte. Chwilę po wejściu na boisko stanął on przed znakomitą szansą na zdobycie bramki, ale na jego drodze wyrósł Mohammed Al-Owais i popisał się fenomenalną interwencją.

Mijały kolejne minuty i mimo naporu podopiecznych trenera Leitao Brito, wynik pozostawał bez zmian. Taki stan rzeczy utrzymał się już do końcowego gwizdka.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Hiszpania pokonała Urugwaj 1:0. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie H na pierwszym miejscu zakończyli mistrzowie Europy z 2024 roku, którzy wyprzedzili Republikę Zielonego Przylądka. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Urugwajowi, który z dorobkiem zaledwie dwóch punktów stracił już szanse na awans do kolejnej rundy. Z mundialem pożegnała się także Arabia Saudyjska.

Republika Zielonego Przylądka - Arabia Saudyjska 0:0 (0:0)

Republika Zielonego Przylądka: Vozinha - Wagner Pina (90+4. Steven Moreira), Roberto Lopes, Diney Borges, Joao Paulo - Kevin Lenini - Ryan Mendes (71. Garry Rodrigues), Deroy Duarte, Jamiro Monteiro (71. Laros Duarte), Willy Semedo (61. Helio Varela) - Dailon Livramento (61. Nuno Da Costa).

Arabia Saudyjska: Mohammed Al Owais - Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Tambakti (33. Ali Lajami), Nawaf Boushal (82. Moteb Al Harbi) - Sultan Mandash (66. Abdullah Al Hamdan), Abdullah Al Khaibari (46. Musab Al Juwayr), Nasser Al Dawsari, Salem Al Dawsari (65. Mohammed Abu Al Shamat) - Mohamed Kanno, Firas Al Buraikan.

Żółte kartki: Wagner Pina - Saud Abdulhamid, Nasser Al Dawsari, Firas Al Buraikan.

Sędziował: Francois Letexier (Francja).

ŁO, Polsat Sport