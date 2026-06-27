UFC Fight Night 280: Rafael Fiziev - Manuel Torres. Wyniki i skróty walk

Krystian NatońskiSporty walki

Przed nami kolejne wielkie emocje związane z galą Ultimate Fighting Championship. Tym razem największa i najbardziej prestiżowa federacja MMA na świecie zawitała do Baku, gdzie w walce wieczoru Rafael Fiziev zmierzy się z Manuelem Torresem. Poniżej wyniki i skróty pojedynków.

Zawodnik MMA Michał Oleksiejczuk owinięty w polską flagę, prezentujący się na tle areny sportowej.
fot. Polsat Sport
Michał Oleksiejczuk znalazł się w karcie walk na gali UFC w Baku

Karta walk w stolicy Azerbejdżanu zapowiada się frapująco. Wisienką na torcie gali w Baku będzie konfrontacja asów wagi lekkiej. Rafael Fiziev skrzyżuje rękawice z Manuelem Torresem. Najciekawszą walkę wieczoru poprzedzi m.in. potyczka Sharabutdina Magomedova z Michelem Pereirą w kategorii średniej.

 

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W sobotni wieczór nie zabraknie też polskiego akcentu. Swój pojedynek stoczy bowiem Michał Oleksiejczuk, który zmierzy się z Abusem Magomedovem.

 

Na karcie głównej znalazło się w sumie sześć walk.

Wyniki walk na gali UFC Fight Night 280:

185 lb: Michał Oleksiejczuk (22-9) - Abus Magomedov (28-7-1)
185 lb: Brunno Ferreira (15-3) - Ikram Aliskerov (17-2)
125 lb: Asu Almabayev (23-3) - Charles Johnson (19-8)
155 lb: Nazim Sadykhov (11-2-1) - Matheus Camilo (10-3)
185 lb: Michel Pereira (32-14) - Shara Magomedov (16-1)
155 lb: Rafael Fiziev (13-5) - Manuel Torres (17-3)

Polsat Sport
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