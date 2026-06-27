Wilfredo Leon został ojcem, a teraz wrócił do reprezentacji! Co za słowa polskiego siatkarza

Siatkówka

Wilfredo Leon powrócił do składu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni triumfowali w sobotę 3:1 nad Niemcami w meczu Ligi Narodów w Gliwicach. - Straciliśmy pierwszego seta, a trenerowi bardzo zależało, by go wygrać - powiedział Leon w rozmowie z Polsatem Sport.

Wilfredo Leon został ojcem, a teraz wrócił do reprezentacji! Co za słowa polskiego siatkarza
fot. PAP/Art Service
Wilfredo Leon

Reprezentacja Polski z trzecim zwycięstwem podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Po triumfach 3:2 nad Belgią i Turcją, teraz przyszedł czas na wiktorię 3:1 z Niemcami.

 

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Do składu wrócił Wilfredo Leon. Przyjmującemu doskwierały w ostatnim czasie problemy zdrowotne. Został też po raz czwarty ojcem.

 

- Bycie tatą to nieprzespane noce, lecz też energia i radość. Nie jest łatwo, ale jestem bardzo zadowolony. Żona w domu ma ciężko - powiedział Leon z uśmiechem w wywiadzie z Polsatem Sport.

 

Podczas trwającego turnieju Ligi Narodów atutem naszej kadry jest oczywiście własna publiczność.

 

- Fantastyczna atmosfera. To są najlepsi kibice - stwierdził Leon.

 

Sobotnie spotkanie z Niemcami nie rozpoczęło się dla Biało-Czerwonych najlepiej. Przegrali bowiem premierową partię. Kolejne trzy były jednak bezbłędne.

 

- Mamy trzy punkty, mimo że straciliśmy pierwszego seta, a trenerowi bardzo zależało, by go wygrać - wyjaśnił Leon.

 

Kolejny, ostatni mecz Polaków podczas turnieju w Gliwicach już w niedzielę. Przeciwnikami będą Argentyńczycy.

 

Cała rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo:

 

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