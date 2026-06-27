Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Już pierwszego dnia rywalizacji na londyńskich kortach kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jelena Ostapenko, Jessica Pegula i Coco Gauff.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 29.06 (WIDEO)

B. Bencic - M. Stojsavljevic

J. Ostapenko - H. Dart

J. Cristian - I. Jovic

M. Kessler - O. Olijnykowa

L. Fernandez - L. Tjen

X. Wang - E. Cocciaretto

E. Raducanu - A. Ruzic

D. Kasatkina - M. Xu

J. Putincewa - T. Maria

L. Tagger - L. Tararudee

C. Liu - H. Vandewinkel

N. Osaka - E. Jacquemot

A. Li - Z. Sonmez

E. Arango - A. Gasanova

B. Andreescu - S. Zhang

S. Sierra - A. Bondar

K. Muchova - A. Zacharowa

A. Parks - A. Dudeney

M. Fręch - A. Kalinska

D. Parry - F. Jones

P. Stearns - N. Bartunkova

K. Siniakova - Q. Zheng

C. Gauff - T. Korpatsch

M. Linette - M. Andriejewa

B. Krejcikova - H. Klugman

M. Chwalińska - M. Sawangkaew

D. Jastremska - A. Ito

S. Sorribes Tormo - V. Jimenez Kasintseva

J. Aleksandrowa - P. Udvardy

J. Bouzas Maneiro - A. Potapowa

A. Sabalenka - T. Kostovic

J. Pegula - D. Vidmanova

KP, Polsat Sport