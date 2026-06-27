Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 29.06 (WIDEO)
Czas na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów kobiet podczas Wimbledonu 2026 - poniedziałek 29 czerwca.
Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.
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Już pierwszego dnia rywalizacji na londyńskich kortach kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jelena Ostapenko, Jessica Pegula i Coco Gauff.
Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 29.06 (WIDEO)
B. Bencic - M. Stojsavljevic
J. Ostapenko - H. Dart
J. Cristian - I. Jovic
M. Kessler - O. Olijnykowa
L. Fernandez - L. Tjen
X. Wang - E. Cocciaretto
E. Raducanu - A. Ruzic
D. Kasatkina - M. Xu
J. Putincewa - T. Maria
L. Tagger - L. Tararudee
C. Liu - H. Vandewinkel
N. Osaka - E. Jacquemot
A. Li - Z. Sonmez
E. Arango - A. Gasanova
B. Andreescu - S. Zhang
S. Sierra - A. Bondar
K. Muchova - A. Zacharowa
A. Parks - A. Dudeney
M. Fręch - A. Kalinska
D. Parry - F. Jones
P. Stearns - N. Bartunkova
K. Siniakova - Q. Zheng
C. Gauff - T. Korpatsch
M. Linette - M. Andriejewa
B. Krejcikova - H. Klugman
M. Chwalińska - M. Sawangkaew
D. Jastremska - A. Ito
S. Sorribes Tormo - V. Jimenez Kasintseva
J. Aleksandrowa - P. Udvardy
J. Bouzas Maneiro - A. Potapowa
A. Sabalenka - T. Kostovic
J. Pegula - D. VidmanovaPrzejdź na Polsatsport.pl