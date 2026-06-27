Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 29.06 (WIDEO)

Tenis

Czas na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - poniedziałek 29 czerwca.

Trzech tenisistów na zdjęciu: Jannik Sinner, Novak Djokovic i Grigor Dimitrow.
fot. PAP/EPA
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 29.06 (WIDEO)

Wimbledon 2026 potrwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbędzie się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Już pierwszego dnia rywalizacji na londyńskich kortach kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner, Novak Djokovic czy Grigor Dimitrow. 

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

 

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 29.06 (WIDEO):

F. Auger Alliassime - A. Szewczenko

R. Bautista Agut - J. Fonseca

N. Borges - T. Boyer

M. Cilic - D. Miedwiediew

J. M. Cerundolo - A. Davidovich Fokina

J. De Jong - R. Hijikata

S. Tsitsipas - H. Gaston

R. Jodar - F. Gili

A. Kovacevic - B. Van De Zandschulp

M. Landaluce - K. Soonwoo

S. Ofner - H. Medjedovic

M. Basing - S. Mochizuki

T. Paul - A. Muller

B. Nakashima - J. Pinnington Jones

I. Buse - E. Nava

E. Quinn - L. Darderi

A. Rinderknech - O. Tarvet

A. Rublow - R. Safiullin

H. Hurkacz - C. Ruud

D. Shapovalov - P. Carreno Busta

J. Sinner - M. Kecmanovic

J. L. Struff - S. Baez

L. Tien - D. Svrcina

F. Marozsan - T. A. Tirante

M. Trungelliti - M. Damm Jr.

C. Ugo Carabelli - D. Merida Aguilar

A. D. Vallejo - N. Mejia

M. Fucsovics - L. Van Assche

A. Vukic - J. Brooksby

A. Walton - D. Prizmic

N. Djokovic - Y. Wu

C. Norrie - M. Zheng

 

KP, Polsat Sport
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KAMIL MAJCHRZAKTENISWIMBLEDON
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