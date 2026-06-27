To będzie piąte spotkanie Hurkacza i Ruuda. W dotychczasowych, które mieli okazję rozegrać, Polak okazał się lepszy tylko raz - w 2022 roku w Montrealu. Jak będzie tym razem?

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Wrocławianin ma w tym roku trudny okres. Wciąż jest na etapie powrotu do formy, którą zrujnowała kontuzja kolana odniesiona dwa lata temu podczas... Wimbledonu. Ostatnio Polak brał udział w zawodach w 's-Hertogenbosch, Halle i Boodles, ale i tam nie zaszedł dalej niż do drugiej rundy.

Ruud rozegrał tylko jeden mecz po French Open. Pojawił się w Hurlingham, lecz szybko stamtąd wyjechał. Już w pierwszym meczu przegrał bowiem z Benem Sheltonem 3:6, 4:6.

Przed rokiem na Wimbledonie triumfował Jannik Sinner. Włoch w wielkim finale pokonał wówczas Hiszpana Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.



Transmisja meczu Hurkacz - Ruud w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 14:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport