Wimbledon: Magda Linette - Mirra Andriejewa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńTenis

Magda Linette i Mirra Andriejewa zagrają ze sobą w pierwszej rundzie Wimbledonu. Gdzie obejrzeć spotkanie Linette - Andriejewa? Transmisja meczu Magda Linette - Mirra Andriejewa w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Tenisistka z rakietą i piłką tenisową
fot. PAP/EPA
Gdzie obejrzeć mecz Magda Linette - Mirra Andriejewa?

Czas na kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Po niesamowitych emocjach w Roland Garros 2026, rozegrane zostaną najbardziej prestiżowe oraz najstarsze zawody świata, a więc Wimbledon. Rywalizacja przenosi się na korty trawiaste.

 

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Tytułu u kobiet broni Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

 

W tym roku spośród Polek najtrudniejsze losowanie miała Linette (58. WTA). Jej rywalka, Mirra Andriejewa, rozstawiona jest bowiem z numerem piątym.

 

34-letnia Poznanianka z 15 lat młodszą Rosjanką, która kilka tygodni temu odniosła życiowy sukces, triumfując na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa, ma bilans 1-3. Andriejewa to ćwierćfinalistka poprzedniego Wimbledonu. Linette natomiast ostatni mecz w Londynie wygrała w 2023 roku.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Linette - Andriejewa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Magda Linette - Mirra Andriejewa w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 18:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

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Wimbledon: Linette vs Mirra Andriejewa. Magda wygra?!
TENISWIMBLEDON
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