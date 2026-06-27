Gdzie obejrzeć mecz Magdalena Fręch - Anna Kalinska?

Obie panie ostatnio miały okazję rywalizować w Bad Homburg. Polka po porażce z Naomi Osaką pożegnała się z rywalizacją już w pierwszej rundzie, natomiast Rosjanka dotarła do trzeciego etapu rozgrywek. Tam musiała uznać wyższość Eleny Gabrieli Ruse.

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Wcześniej tenisistki rywalizowały we French Open, ale i tego turnieju nie udało im się zwojować. Kalinska przegrała z będącą w życiowej formie Mają Chwalińską, a Fręch została pokonana przez Jil Teichmann.

Fręch i Kalinska grały ze sobą dwukrotnie. Oba pojedynki zwyciężyła Łodzianka. Jak będzie tym razem?

Rok temu na Wimbledonie triumfowała Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa pokonała wówczas w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Fręch - Kalinska. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Magdalena Fręch - Anna Kalinska w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 18:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport