Gdzie obejrzeć mecz Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew?

Chwalińska po finale French Open dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Sawangkaew jest 161. na liście WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek zachwyciła przed Wimbledonem! Co za kreacja (ZDJĘCIE)



23-letnia zawodniczka z Tajlandii musiała się przebijać przez kwalifikacje. Do głównej drabinki Wielkiego Szlema dostała się po raz drugi. W styczniu przegrała pierwsze spotkanie w Australian Open.



Zwyciężczyni zagra albo z Amerykanką Alycią Parks (80. WTA), albo Brytyjką Alicią Dudeney (208. WTA), która także dostała dziką kartę. W 3. rundzie potencjalnie może czekać rozstawiona z numerem 10. Czeszka Karolina Muchova.



Tytułu u kobiet broni Iga Świątek. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przed rokiem pokonała w finale Amerykankę Amandę Anisimovą bez straty gema.



Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Chwalińska - Sawangkaew. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew w poniedziałek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek około godziny 12:00. Studio do meczów Polaków pokazujemy w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 i na Polsat Box Go.