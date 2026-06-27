Malago został prezesem FIGC, uzyskując ponad 68% głosów w wyborach po rezygnacji Gabriele Graviny, który podał się do dymisji po braku awansu włoskiej reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2026.

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Były piłkarz, stojący aktualnie na czele włoskiej federacji, zamierza rozpocząć zmiany od ustalenia budżetu, dostępnych i potencjalnych środków finansowych, aby opracować plan odbudowy i rozwoju projektu Club Italia.

W środę, podczas posiedzenia Rady Federacji, Malago ma wybrać wiceprezesów (Ezio Simonellego i Umberto Calcagno) oraz skompletować resztę zespołu. Faworytami do objęcia stanowiska selekcjonera kadry są z kolei Roberto Mancini i Antonio Conte. Włoski biznesmen zauważył jednak, że problem leży znacznie głębiej i sama pozycja trenera nie uratuje złej sytuacji włoskiej piłki nożnej.

"Nie chodzi jedynie o wybór selekcjonera reprezentacji, choć zgodnie z artykułem 24. statutu federacji jest to wyłączna kompetencja prezesa. Myślę, że najpierw zostanie powołany dyrektor techniczny, a dopiero potem selekcjoner. Piłka nożna ma pięć lub sześć najważniejszych priorytetów. Teraz muszę wysłać sygnał do środowiska federacji, a wkrótce ponownie się spotkamy, aby ocenić, które problemy można rozwiązać najszybciej, również z uwzględnieniem kończącej się kadencji władz" - powiedział prezes, cytowany przez włoską gazetę "Corierre dello Sport".

Malago wymienił największe legendy włoskiej piłki, które mają pomóc w odbudowie calcio – Paolo Maldiniego, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio i Gianluigiego Buffona.

Spośród wymienionej czwórki, jedynie dwóch zdobyło doświadczenie w pracy menedżerskiej. Federacji ma zależeć więc na osobie, która dzięki wieloletniej pracy, wniesie do niej sporo fachowości. Nic więc dziwnego, że w kuluarach bardzo mocno wskazywana jest kandydatura Zbigniewa Bońka, który miałby odegrać znaczącą rolę w naprawieniu włoskiego futbolu.

"Chodzi nie tylko o nazwisko, które budzi skojarzenia z jego piłkarską przeszłością. Zbigniew „Zibì” Boniek, były zawodnik Juventusu i Romy, ma ogromne doświadczenie jako działacz. Kierował Polskim Związkiem Piłki Nożnej i pełnił funkcję wiceprezesa UEFA. Zobaczymy, co może dać" - piszą dziennikarze "Corierre dello Sport".