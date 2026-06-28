100 lat Halniaka! Reaktywacja pary Hajto - Pazdan!

Sam wynik nie jest tak ważny, jak popołudnie i wieczór, które zintegrowało całą społeczność Halniaka, klubu który dziś gra w lidze okręgowej. Byłem świadkiem cudownej soboty w Makowie Podhalańskim, gdzie Halniak - którego wychowankiem jest Tomasz Hajto, były reprezentant Polski, a dziś ekspert Polsatu Sport - świętował 100-lecie! Kilka pokoleń tworzyło klub, który - jak podkreślił ksiądz w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin - "kształtuje charaktery". Poczet sztandarowy klubu znalazł się w świątyni, gdzie zgromadziło się kilkuset byłych i aktualnych piłkarzy klubu - także tych najmłodszych. Później nastąpił przemarsz na stadion, gdzie o godzinie 17 zaplanowany został mecz. W zespole Przyjaciół Tomka zagrała plejada gwiazd polskiej piłki!

54-letni Hajto stworzył parę środkowych obrońców z 38-letnim Michałem Pazdanem. "Pazdek" był najlepszy na placu. - Jak pojawi się oferta, to jestem gotowy - uśmiechał się w szatni defensor, z którym pożegnała się Wieczysta. - I proszę mi wierzyć, że im wyższa klasa rozgrywkowa, tym gra mi się łatwiej - mówi "Pazdek", który zanotował trzy awanse z Wieczystą.



Tomek był sercem zespołu. A aplauz wzbudzały jego krosowe podania. 62-krotny reprezentant Polski powiedział po ostatnim gwizdku:

- Maciek Szczęsny bronił świetnie, ale myślałem, że będzie miał dużo więcej pracy. Halniak uparł się, żeby z 30 razy wrzucać w pole karne, więc z Michałem Pazdanem czyściliśmy prawie wszystko. Historia z Michałem jest niezwykła - gdy wróciłem do Polski, to w Górniku Zabrze uczyłem go grać na środku defensywy jako zawodnik. A później - już jako trener - ściągnąłem Michała do Jagiellonii. A jeszcze później komentowałem jego spotkania w finałach EURO 2016! Cieszę się, że koledzy odpowiedzieli na mój apel, aby uczcić meczem 100-lecie Halniaka.



Tym razem Maciej Żurawski pudłował niemiłosiernie, a z kolei Tomek Frankowski strzelił cudownego gola głową. W 35-stopniowym upale padł remis 1:1. Dlaczego Marek Citko grał z numer 20? "Gianni" tłumaczy: Moja była 6, więc dałem Markowi numer Zibiego Bońka.



Średnia wieku zespołu przyjaciół Tomka Hajty była tak - lekko licząc - dwadzieścia lat wyższa niż Halniaka. Widać było jednak umiejętności, a także doświadczenie. Świetnie się oglądało interwencje Macieja Szczęsnego, spokój Marka Jóźwiaka, pewność Tomka Kiełbowicza, dośrodkowania Jacka Krzynówka, zmysł do gry w środku pola Piotrka Świerczewskiego, czy Dariusza Dźwigały, a finezję wnosił Marcin Burkhardt. Kapitalnie szarżował Irenuesz Jeleń. Lekka kontuzja łydki uniemożliwiała szybkie wypady Andrzejowi Niedzielanowi. Z kontuzją łydki pod koniec zmagał się też Citko. Dużo młodsi piłkarze Halniaka nie odpuścili. Walka była niezwykle zacięta, a toczyła się w niezwykłych warunkach atmosferycznych.



6-tysięczna miejscowość - 15 tysięcy w gminie - przeżyła piękne święto. Święto futbolu, ale i miejscowej społeczności skupionej wokół Halniaka.