48:50! Rekordowy set polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Przed dłuższy czas pierwszego seta wydawało się, że łatwe zwycięstwo odniosą Argentyńczycy. Dobrze wyglądała forma skrzydłowy kadry z Ameryki Południowej, a zawodnicy w ciemnych strojach prowadzili przez większość partii. W samej końcówce ruszyła reprezentacja Polski, a gra na przewagi przeciągnęła się aż do stanu 48:48.

ZOBACZ TAKŻE: Legendy na boisku! Wyjątkowe święto

Wówczas więcej zimnej krwi okazała Argentyna zdobywając dwa punkty z rzędu i kończąc partię zwycięstwem. Łącznie set trwał 59 minut według oficjalnego protokołu. Wynik 48:50 to rekord po względem liczby punktów rozegranych w jednym secie w historii Ligi Narodów oraz najdłuższy set rozegrany przez reprezentację Polski.

Imponująco wygląda również dorobek punktowy zawodników w tym pierwszym secie spotkania. Tylko w premierowej partii Wilfredo Leon zdobył samodzielnie… 15 punktów.

Mecz z Argentyną jest ostatnim meczem turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia pokonali przed własną publicznością po tie-breakach Belgię i Turcję oraz triumfowali 3:1 w spotkaniu z Niemcami.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PI, Polsat Sport