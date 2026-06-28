48:50! Rekordowy set polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Siatkówka

Reprezentacja Polski przegrała premierowego seta… 48:50 w meczu siatkarskiej Ligi Narodów z Argentyną. To rekord po względem liczby punktów rozegranych w jednym secie w historii Ligi Narodów oraz najdłuższy set rozegrany przez reprezentację Polski.

Portret siatkarza reprezentacji Polski, Wilfredo Leona, w białej koszulce z czerwonymi detalami i napisem "POLSKA".
Fot. PAP
Reprezentacja Polski przegrała premierowego seta… 48:50 w meczu siatkarskiej Ligi Narodów z Argentyną.

Przed dłuższy czas pierwszego seta wydawało się, że łatwe zwycięstwo odniosą Argentyńczycy. Dobrze wyglądała forma skrzydłowy kadry z Ameryki Południowej, a zawodnicy w ciemnych strojach prowadzili przez większość partii. W samej końcówce ruszyła reprezentacja Polski, a gra na przewagi przeciągnęła się aż do stanu 48:48.

 

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Wówczas więcej zimnej krwi okazała Argentyna zdobywając dwa punkty z rzędu i kończąc partię zwycięstwem. Łącznie set trwał 59 minut według oficjalnego protokołu. Wynik 48:50 to rekord po względem liczby punktów rozegranych w jednym secie w historii Ligi Narodów oraz najdłuższy set rozegrany przez reprezentację Polski.

 

Imponująco wygląda również dorobek punktowy zawodników w tym pierwszym secie spotkania. Tylko w premierowej partii Wilfredo Leon zdobył samodzielnie… 15 punktów.

 

Mecz z Argentyną jest ostatnim meczem turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Podopieczni selekcjonera Nikoli Grbicia pokonali przed własną publicznością po tie-breakach Belgię i Turcję oraz triumfowali 3:1 w spotkaniu z Niemcami.

 

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PI, Polsat Sport
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