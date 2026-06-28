8-0 Japonii! Kapitalny siatkarski spektakl w Lidze Narodów

W premierowej partii francuscy siatkarze przegrywali z Japończykami już 8:14, ruszyli jednak w pogoń za rywalami, odrobili straty i uzyskali przewagę, gdy zagrywał Noa Duflos Rossi (21:19). Mieli też piłkę setową przy stanie 24:23, ekipa z Azji doprowadziła jednak do gry na przewagi, w której nie brakowało emocji i zaciętej walki. Seta rozstrzygnęli na swoją korzyść Francuzi, zdobywając ostatni punkt blokiem (30:28).

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Na początku drugiej odsłony Japończycy odskoczyli rywalom na kilka punktów (7:10). Gospodarze szybko jednak wyrównali, a później przejęli inicjatywę (18:14). Pewnie wygrali tę partię 25:19, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Francois Huetz (25:19).

Role odwróciły się w trzecim secie. Od początku przewagę mieli Japończycy (3:7), a gospodarze mieli problemy ze skończeniem ataków. Ekipa z Azji nie dała rywalom dojść do głosu, grała skutecznie, utrzymując wyraźną przewagę, asami popisali się Yuki Ishikawa (14:19) i Tatsunori Otsuka (16:23), a punktowy blok ustalił wynik na 17:25.

Francuzi udanie otworzyli czwartego seta (8:6), ale siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni szybko doszli do głosu i odwrócili wynik (9:10, 12:15). Goście odskoczyli na pięć oczek (16:21), mimo tego Francuzi złapali kontakt po serii wygranych akcji, gdy zagrywał Stephen Boyer (20:21). Po ataku Mathisa Henno gospodarze wyrównali (22:22), a kolejny atak Henno dał im piłkę meczową (24:23). Seta zwieńczyła bardzo długa rywalizacja na przewagi, którą rozstrzygnął atakiem blok-aut Yuki Ishikawa (33:35).

Kapitalne spotkanie zakończyło się więc tie-breakiem. W nim od początku przewagę uzyskali siatkarze z Japonii (0:3, 5:8). Trójkolorowi złapali kontakt (8:9), jednak goście dowieźli korzystny wynik. Zepsuta zagrywka rywali dała Japończykom piłkę meczową (11:14), a Ran Takahashi mocnym atakiem przypieczętował ich ósme zwycięstwo w rozgrywkach VNL 2026 (12:15).

Skrót meczu Francja - Japonia:





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Najwięcej punktów: Mathis Henno (24), Stephen Boyer (21), Francois Huetz (14) – Francja; Yuki Ishikawa (27), Ran Takahashi (20), Kento Miyaura (17) – Japonia. Trevor Clevenot nie dokończył meczu z powodu urazu. Japończycy byli skuteczniejsi w ataku i popełnili mniej błędów, Francuzi lepiej punktowali blokiem (13-10) oraz zagrywką (4-2).

Francja – Japonia 2:3 (30:28, 25:19, 17:25, 33:35, 12:15)

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