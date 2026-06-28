Liga Narodów siatkarzy: Belgia - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

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Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Reprezentacja Polski w premierowym występie w VNL zajęła piąte miejsce. W każdej z kolejnych edycji Polacy zdobywali medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025)

Relacja na żywo i wynik meczu Belgia - Turcja w niedzielę 28 czerwca o godzinie 16.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport