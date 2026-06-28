Bez goli na Hard Rock Stadium! Nerwowa końcówka w meczu Portugalii

Pierwsza połowa była wymianą ciosów, choć w tym fragmencie meczu kibice na Hard Rock Stadium nie doczekali się goli. Początkowo to Kolumbia narzuciła swoje warunki gry. Zespół z Ameryki Południowej bez przerwy kreował kolejne okazje i zanotował w tej części spotkania aż 13 strzałów. Żaden z nich nie zaskoczył jednak Diogo Costy.

Nawet gdy bramkarz mistrzów Europy z 2016 roku był bezradny, jak przy groźnym uderzeniu Jhona Ariasa, z pomocą przychodzili mu koledzy z defensywy - w tej sytuacji piłkę z linii bramkowej wybił obrońca. Portugalczycy również nie mogli narzekać na ofensywny impas. Oddali przyzwoitą liczbę strzałów i wielokrotnie postraszyli rywali, jednak zabrakło im konkretów.

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Po przerwie inicjatywa wciąż należała do "Los Cafeteros", chociaż to podopieczni trenera Martineza znajdowali się w trudniejszej sytuacji i z założenia musieli ruszyć do ataku. Czas jednak nieubłaganie uciekał, a obrony obu drużyn wciąż z powodzeniem zachowywały "czyste konta".

Najlepszą szansę na zdobycie gola w 88. minucie meczu miał Luis Suarez, który nieco wcześniej pojawił się na murawie z ławki rezerwowych. Próbował on sfinalizować akcję efektownymi "nożycami", jednak posłał piłkę minimalnie nad poprzeczką. Z kolei w dodatkowym czasie gry Davinson Sanchez wreszcie znalazł drogę do bramki po głębokim dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Środkowy obrońca oddał precyzyjny strzał głową, lecz sędzia główny dopatrzył się w tej sytuacji ofsajdu.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Demokratyczna Republika Konga pokonała Uzbekistan 3:1. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie K na pierwszym miejscu zakończyli "Los Cafeteros", którzy wyprzedzili mistrzów Europy z 2016 roku. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła DR Konga, która nie musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, bo już wiadomo, że awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Uzbekowie.

Kolumbia - Portugalia 0:0 (0:0)

Kolumbia: Camilo Vargas - Santiago Arias (87. Daniel Munoz), Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Deiver Machado - Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (60. Richard Rios), Jhon Arias (76. Kevin Castano) - James Rodriguez (76. Juan Quintero), Jhon Cordoba (60. Luis Suarez), Luis Diaz.

Portugalia: Diogo Costa - Joao Cancelo (46. Diogo Dalot), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (90+3. Matheus Nunes) - Vitinha (70. Samu Costa), Ruben Neves (46. Joao Neves) - Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix (70. Rafael Leao) - Cristiano Ronaldo.

Żółta kartka: Gustavo Puerta.

Sędziował: Alireza Faghani (Iran).

ŁO, Polsat Sport