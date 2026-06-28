DR Konga w fazie pucharowej MŚ! Cenne zwycięstwo zespołu z Afryki

Od początku to zespół z Afryki dominował w statystykach, lecz nie potrafił zamienić swojej przewagi na gole. Tymczasem już w 10. minucie świetny kontratak przeprowadzili Uzbekowie. Eldor Shomurodov dopadł do piłki w polu karnym i choć sytuacja wydawała się bardzo trudna, popisał się on precyzyjnym lobem. Futbolówka minęła bramkarza i wylądowała w siatce.

Odpowiedź DR Konga nadeszła błyskawicznie, jednak arbiter nie zaliczył trafienia Nathanaela Mbuku z 17. minuty, ponieważ 24-latek chwilę wcześniej faulował. Z biegiem czasu defensywa ekipy trenera Fabio Cannavaro stanowiła zaporę nie do przejścia. Najlepiej świadczy o tym fakt, że przeciwnicy do przerwy nie oddali ani jednego celnego strzału.

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Po przerwie Kongijczycy jeszcze bardziej podkręcili tempo i raz za razem atakowali bramkę rywali. Zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce, podczas gdy przeciwnicy ograniczali się głównie do nielicznych i przeważnie nieudanych kontrataków. Ofensywne starania "Lampartów" nie przynosiły jednak rezultatu w postaci goli.

W 65. minucie w sektorach kibiców zespołu z Afryki wybuchła wrzawa, ponieważ sędzia Felix Zwayer podyktował rzut karny za faul na Yoanie Wissie. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany i zamienił ją na gola, a tym samym doprowadził do wyrównania.

Drużyna trenera Sebastiena Desabre'a poszła za ciosem i zaledwie dziesięć minut później zdobyła kolejnego gola. Meschack Elia uderzył na bramkę, lecz trafienie udaremnili obrońcy. Do odbitej piłki błyskawicznie dopadł jednak Fiston Mayele i w sytuacji sam na sam z bramkarzem pewnie wykończył akcję.

Wynik na 3:1, już w doliczonym czasie gry, świetnym strzałem ustalił Wissa.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Portugalia zremisowała bezbramkowo z Kolumbią. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie K na pierwszym miejscu zakończyli "Los Cafeteros", którzy wyprzedzili mistrzów Europy z 2016 roku. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła DR Konga, która nie musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, bo już wiadomo, że awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Uzbekowie.

Demokratyczna Republika Konga - Uzbekistan 3:1 (0:1)

Bramka: Yoane Wissa 68 (rzut karny), 90+1; Fiston Mayele 78 - Eldor Shomurodov 10.

DRK: Lionel Mpasi - Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (83. Joris Kayembe) - Brian Cipenga (72. Theo Bongonda), Samuel Moutoussamy (72. Ngalayel Mukau), Noah Sadiki, Nathanael Mbuku (72. Meschack Elia) - Cedric Bakambu (51. Fiston Mayele), Yoane Wissa.

Uzbekistan: Abduvokhid Nematov - Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Jakhongir Urozov (82. Igor Sergeev) - Khozhiakbar Alizhonov, Otabek Shukurov (59. Odiljon Khamrobekov), Akmal Mozgovoy (82. Jamshid Iskanderov), Sherzod Nasrullayev - Abbosbek Fayzullayev (73. Oston Urunov), Dostonbek Khamdamov (59. Azizjon Ganiev) - Eldor Shomurodov.

Żółte kartki: Noah Sadiki, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy - Abdukodir Khusanov, Sherzod Nasrullaev.

Sędziował: Felix Zwayer (Niemcy).

ŁO, Polsat Sport