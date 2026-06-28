Dymisja trenera tuż po MŚ!

57-letni Myung-bo był selekcjonerem koreańskiej reprezentacji od 2024 roku, prowadził ją też w latach 2013-2014. Jego podopieczni odpadli z mundialu po fazie grupowej również w 2014 roku.

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Tegoroczną edycję globalnego czempionatu zawodnicy z Korei Południowej rozpoczęli obiecująco, pokonując Czechy 2:1. W kolejnych meczach ponieśli jednak porażki po 0:1 z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki. Trzy punkty nie wystarczyły, aby zapewnić sobie miejsce w gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co gwarantowałoby awans do 1/8 finału.

Myung-bo, były kapitan reprezentacji, jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii kraju. W mistrzostwach świata w 2002 roku, rozgrywanych właśnie w Korei Południowej, obrońca zdobył Brązową Piłkę, przyznawaną trzeciemu najlepszemu zawodnikowi turnieju. Korea Południowa zajęła wtedy czwarte miejsce.

PI, PAP