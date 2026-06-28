Fatalna kontuzja podczas meczu Ligi Narodów. Były siatkarz PlusLigi złamał nogę
Środkowy reprezentacji Kuby - Javier Concepcion doznał groźnej kontuzji podczas meczu jego kadry z Iranem. Zawodnik upadł po ataku i zaczął przeraźliwie krzyczeć najprawdopodobniej doznając złamania kości. Siatkarz został zniesiony z boiska na noszach w asyście medyków.
Szokujące sceny miały miejsce podczas spotkania Iran - Kuba w siatkarskiej Lidze Narodów. W trakcie drugiego seta rozgrywanego we Francji meczu ze środka atakował Javier Concepcion. Doświadczony Kubańczyk uderzył piłkę i niefortunnie spadł na jedną nogę.
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Ciszę po upadku przerwał rozdzierający krzyk kubańskiego zawodnika, a pozostali siatkarze natychmiast poprosili o pomoc medyczną dla swojego kolegi. Środkowy długo trzymał się za nogę i przez kilka minut udzielana mu była pomoc na boisku.
Najprawdopodobniej doznał on otwartego złamania kości. Po dłuższym czasie został zniesiony na noszach, a wielu zawodników i kibiców nie mogło powstrzymać łez po fatalnej kontuzji Concepciona.
W latach 2020-2021 kubański siatkarz występował w PlusLidze. Po roku spędzonym w Olsztynie reprezentował jeszcze barwy francuskiego Alterna Stade Poitevin, po czym trafił do ligi rosyjskiej. W ASK Niżny Nowogród grał jednak zaledwie kilka miesięcy, po czym zdecydował się opuścić Rosję. W listopadzie 2024 roku trafił do irańskiego Szahbadu Jazd, a od 2025 roku reprezentuje turecki Akkus Belediyespor.