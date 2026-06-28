Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 29.06

Gospodarzem pierwszego odcinka "Halo tu Wimbledon" będzie Tomasz Tomaszewski. Na temat nadchodzącej rywalizacji w Londynie wypowiedzą się: triumfator Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w grze podwójnej Łukasz Kubot oraz doświadczony dziennikarz sportowy Krzysztof Rawa.

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W poniedziałkowym programie skupimy się na zapowiedzi meczów Polaków na wielkoszlemowym turnieju. Aż czworo Biało-Czerwonych już pierwszego dnia zmagań pojawi się na trawiastych kortach. Swoje mecze rozegrają: Maja Chwalińska, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz.

Mecze Wimbledonu transmitowane będą na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.

Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w poniedziałek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go oraz na naszym kanale na platformie YouTube.

Polsat Sport