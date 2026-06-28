Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Hubert Hurkacz - Casper Ruud to mecz pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu Hurkacza - kto wygrał?
Hubert Hurkacz - Casper Ruud. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Hubert Hurkacz zmierzy się z Casperem Ruudem.
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Polak na liście ATP zajmuje 95. miejsce, a z Norwegiem ma bilans 1-3.
Ruud nie błyszczy jednak na kortach trawiastych. W Wimbledonie nigdy nie przebrnął drugiej rundy. Wrocławianin ma na koncie półfinał w 2021 roku.
Hurkacz - Ruud. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Wynik meczu Hurkacz - Ruud poznamy w poniedziałek 29 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl
Wimbledon: Hurkacz vs Casper Ruud. Hubert wygra?!
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