Japończyk najlepszy w Holandii! Nowy lider

Ogura odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w najbardziej prestiżowej kategorii MotoGP.

Bezzecchi miał wypadek na trzecim okrążeniu, gdy próbował wyprzedzić siedmiokrotnego mistrza świata Hiszpana Marca Marqueza (Ducati). Włoch upadł przy dużej prędkości. Wszystko wskazuje na to, że nie odniósł poważnych obrażeń, był przytomny i poruszał się normalnie, ale z powodu bólu szyi został przewieziony na badania do szpitala w Groningen.

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W klasyfikacji generalnej Martin ma 193 punkty i o siedem wyprzedza Bezzecchiego. Trzecie miejsce zajmuje inny motocyklista z Włoch Fabio Di Giannantonio (Ducati) - 177 pkt.

W Moto 2 zwyciężył Kolumbijczyk David Alonso, a drugie miejsce zajął prowadzący w cyklu Hiszpan Manuel Gonzalez (obaj Kalex).

W Moto3 najszybszy był Hiszpan Maximo Quiles (KTM), który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Następna runda mistrzostw świata odbędzie się 12 lipca w Niemczech.

PAP