Kask na hulajnodze elektrycznej obowiązkowy od 1 lipca. Może skończyć się mandatem

Operatorzy hulajnóg walczą o pozycję na rynku po zakazach w Paryżu, gdzie we wrześniu 2023 roku wszedł w życie zakaz wypożyczania hulajnóg elektrycznych na minuty. Trzej najwięksi: Lime, Tier i Dott musieli wtedy usunąć z paryskich ulic blisko 15 tys. jednośladów.

Według Le Journal du Geek krajowa ustawa, która ujednoliciłaby zasady, nie została dotąd przegłosowana m.in. z powodu lobbingu operatorów wypożyczalni. Lokalne władze działają więc na własną rękę.

Vaucluse nie jest pierwszy

Vaucluse dołącza do regionów, w których kask jest już obowiązkowy. Wcześniej zdecydowały się na to chociażby Nicea, departament Alpes-Maritimes oraz miasto Lunel w departamencie Hérault.

Jak wyjaśnia Elsa Lamaison, kierowniczka wydziału bezpieczeństwa ruchu drogowego wVaucluse, cytowana przez France 3: "Obserwujemy wzrost liczby przejazdów na urządzeniach transportu osobistego, co wiąże się ze wzrostem liczby wypadków, głównie na hulajnogach elektrycznych".

"W razie wypadku najczęściej obserwuje się urazy głowy i twarzy" – dodaje.

Brak kasku? Do zapłaty 35 euro

Od 1 lipca za brak kasku użytkownicy zapłacą 35 euro (na polskie złotówki to ok. 158 zł). To nie jedyny wymóg. Żeby legalnie jeździć hulajnogą we Francji, trzeba mieć ukończone 14 lat, ubezpieczyć pojazd i nie przekraczać 25 km/h.

Za zaostrzeniem przepisów stoją statystyki. Jak podaje France 3, według Narodowego Międzyresortowego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ONISR) w 2025 roku zginęło we Francji 80 użytkowników zmotoryzowanych urządzeń mobilności osobistej. To o 35 więcej niż rok wcześniej i o 70 więcej niż w 2019 roku. Ciężko rannych było 1100 osób (+38 proc.). W ciągu roku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 53 proc.

Polska idzie tą samą drogą

W Polsce przepisy też się zmieniły. Od 3 czerwca 2026 roku kask jest obowiązkowy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia. Podstawą jest nowelizacja Prawa o ruchu drogowym z 17 października 2025 roku (Dz.U. 2025 poz. 1676). Obowiązek dotyczy nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale też rowerów, rowerów elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego (UTO).

Obecnie dorośli Polacy wciąż mogą jeździć bez kasku. Za brak kasku u dziecka mandat do 100 zł zapłacą rodzice lub opiekunowie. Niewykluczone, że wzorem zachodnich sąsiadów, w przyszłości przepisy obejmą wszystkich, nie tylko dzieci i młodzież.