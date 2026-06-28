Kolejne trzy punkty Anglików na mundialu! Zwycięstwo na zakończenie fazy grupowej

Piłka nożna

Reprezentacja Anglii pokonała Panamę 2:0 w meczu trzeciej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Dzięki temu zwycięstwu piłkarze Thomasa Tuchela zajęli pierwsze miejsce w tabeli grupy L z dorobkiem siedmiu punktów i pewnie awansowali do fazy pucharowej.

Dwóch piłkarzy rywalizujących o piłkę na boisku piłkarskim.
fot: PAP
Marcus Rashford (po lewej) oraz Christian Martinez (po prawej)

Od samego początku spotkania to zespół z Europy dyktował warunki gry i przeważał w statystykach. Nie miało to jednak żadnego przełożenia na tę najważniejszą z nich, czyli na wynik. Pomimo aż 72% posiadania piłki, Anglicy nie potrafili umieścić jej w siatce, przez co do przerwy kibice na Meadowlands Stadium nie doczekali się goli.

 

Podopiecznym trenera Tuchela co prawda udawało się przedostać w okolice pola karnego rywali, ale szczelna defensywa i świetna dyspozycja ich bramkarza skutecznie zapobiegały utracie bramki. Co więcej, Panama potrafiła wyprowadzać niebezpieczne kontrataki, a Jordan Pickford musiał kilkukrotnie ratować swój zespół po groźnych strzałach.

 

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Kolejne minuty mijały, a defensywa ekipy trenera Thomasa Christiansena stanowiła mur nie do przejścia. Między słupkami świetnie spisywał się Orlando Mosquera. Nawet on nie potrafił jednak zatrzymać strzału Jude'a Bellinghama z 62. minuty. Piłkarz Realu Madryt wykorzystał dokładne dośrodkowanie z rzutu rożnego i z okolic piątego metra pewnie posłał piłkę do siatki.

 

22-latek odegrał również kluczową rolę w kolejnej akcji "Lwów Albionu". Świetnie przyjął piłkę i dośrodkował ją idealnie na głowę Harry'ego Kane'a, który czekał już w polu karnym. Napastnik Bayernu Monachium z łatwością zamienił tę szansę na gola i podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

 

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Chorwacja pokonała Ghanę 2:1. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie L na pierwszym miejscu zakończyli Anglicy, którzy wyprzedzili wicemistrzów świata z 2018 roku. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Ghanie, która musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnała się natomiast Panama.


Panama - Anglia 0:2 (0:0)

Bramki: Jude Bellingham 62, Harry Kane 67.


Panama: Orlando Mosquera - Michael Murillo, Fidel Escobar, Jose Cordoba, Andres Andrade, Jorge Gutierrez (88. Eric Davis) - Christian Martinez, Yoel Barcenas (71. Ismael Diaz), Carlos Harvey (88. Alberto Quintero), Jose Rodriguez (71. Azarias Londono) - Tomas Rodriguez (46. Jose Fajardo Nelson).


Anglia: Jordan Pickford - Jarell Quansah (64. Djed Spence), Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly - Eliott Anderson (84. Jordan Henderson), Jude Bellingham (71. Eberechi Eze) - Morgan Rogers, Bukayo Saka (64. Noni Madueke), Marcus Rashford - Harry Kane (84. Ollie Watkins).

 

Żółte kartki: Jose Fajardo Nelson, Andres Andrade - Jarell Quansah.


Sędziował: Abdulrahman Al-Jassim (Katar).

ŁO, Polsat Sport
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