Kolejne trafienie Messiego na MŚ 2026! Trzecie zwycięstwo Argentyny

Początek starcia ułożył się idealnie po myśli obrońców tytułu z 2022 roku. Już w 19. minucie do rzutu wolnego z dogodnej pozycji podszedł Giovani Lo Celso, który huknął prosto w okienko bramki Jordanii i w ten sposób otworzył wynik.

Kilka chwil później mogło być już 2:0. Najpierw Lautaro Martinez trafił w poprzeczkę, a następnie dobitkę głową Marcosa Senesiego instynktownie obronił Yazeed Abulaila. Szybko wyszło na jaw, że przy strzale obrońcy Argentyny gracz drużyny przeciwnej trafił go w głowę butem. Sędzia po wideoanalizie bez wahania podyktował rzut karny. W tej sytuacji Martinez już się nie pomylił i podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

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Po przerwie Lo Celso ponownie posłał piłkę do siatki. Sędzia jednak nie uznał tego gola, ponieważ Martinez, który asystował przy bramce, znajdował się na spalonym. Sensacyjnie, w 55. minucie meczu świetną akcję zespołową przeprowadziła Jordania. Po precyzyjnym podaniu z prawej strony boiska całość zamknął Mousa Tamari, który wpisał się na listę strzelców.

W 60. minucie spotkania na murawę wszedł Lionel Messi. Decyzją selekcjonera piłkarz Interu Miami rozpoczął to starcie na ławce rezerwowych. Jak się okazało, ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki dał o sobie znać już w 80. minucie. Po faulu tuż przed polem karnym podszedł do rzutu wolnego i zdobył swoją kolejną bramkę na tym mundialu.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Austria rzutem na taśmę zremisowała z Algierią 3:3. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie J na pierwszym miejscu zakończyli obrońcy tytułu mistrzów świata, którzy wyprzedzili jedyny zespół z Europy w tej grupie. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Algierii, która również zagra w 1/16 finału z powodu zmieszczenia się w zestawieniu ośmiu najlepszych ekip z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Jordańczycy.

Jordania - Argentyna 1:3 (0:1)

Bramki: Mousa Tamari 55 - Giovani Lo Celso 19, Lautaro Martinez 31 (rzut karny), Lionel Messi 80.

Jordania: Yazeed Abulaila - Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Husam Abu Dahab (90. Saleem Obaid) - Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan (76. Amer Jamous), Noor Al Rawabdeh, Mohannad Abu Taha - Ali Al Azaizeh (46. Mousa Tamari), Odeh Al Fakhouri (46. Mahmoud Al Mardi), Ali Olwan (90. Shararh).

Argentyna: Emiliano Martinez - Giuliano Simeone (71. Valentin Barco), Nicolas Otamendi, Marcos Senesi, Nicolas Tagliafico - Nicolas Paz (60. Alexis Mac Allister), Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso (60. Thiago Almada) - Julian Alvarez (82. Jose Lopez), Lautaro Martinez (60. Lionel Messi).

Żółte kartki: Mohannad Abu Taha, Yazan Al Arab.

Sędziował: Istvan Kovacs (Rumunia).

ŁO, Polsat Sport