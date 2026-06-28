Kontuzja w meczu Ligi Narodów w Gliwicach! Siatkarz wyniesiony z hali

Sytuacja miała miejsce przy stanie 13:18 w trzecim secie starcia Chińczyków z Niemcami. Zhihong Xue zaatakował, a po chwili upadł na parkiet i odczuł ból w prawej stopie.

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W tej sytuacji nie mógł kontynuować gry. Skorzystał z pomocy medycznej, a później został wyniesiony z gliwickiej hali. Jak udało się nam ustalić, doszło do złamania palca prawej stopy.

Chiny wygrały trzeciego seta, ale w całym meczu ulegli reprezentacji Niemiec 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 19:25). Chińscy siatkarze występów w tegorocznej edycji VNL nie mogą zaliczyć do udanych - przegrali siedem z ośmiu dotychczas rozegranych spotkań, pokonując reprezentację Kuby. Trener Vital Heynen nie musi się aż tak bardzo przejmować wynikami - jego drużyna jako gospodarz ma zapewnioną grę w turnieju finałowym w roli gospodarza. Uraz Zhihong Xue może się jednak okazać problemem.

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RM, Polsat Sport