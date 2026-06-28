Legendy na boisku! Wyjątkowe święto

Tomasz WłodarczykPiłka nożna

To było wyjątkowo upalne sobotnie popołudnie, choć rekordowe temperatury miały dopiero nadejść. A przy okazji wielkie święto w Makowie Podhalańskim. MKS Halniak obchodził, bagatela, stulecie swojego istnienia.

Legendy na boisku! Wyjątkowe święto
fot. Polsat Sport
MKS Halniak świętuje swój jubileusz po meczu z Przyjaciółmi Tomasza Hajty

Halniak to klub, który ostatni sezon skończył w "okręgówce", grupa Wadowice na dziesiątym miejscu z bilansem jedenastu zwycięstw, pięciu remisów i czternastu porażek. Ligę wygrał LKS Bobrek, ale w tym akurat momencie akurat to sprawy co najmniej drugorzędne. Prezesem Halniaka jest Krzysztof Zawiła, grający oldboy.

 

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Centralnym wydarzeniem jubileuszu był mecz. MKS Halniak grał z jedenastką Przyjaciół Tomasza Hajty. Do Makowa Podhalańskiego przyjechali między innymi - Maciej Żurawski, Tomasz Frankowski, Marek Citko, Andrzej Niedzielan, Piotr Świerczewski, Jacek Krzynówek i Marek Jóźwiak. Zaczynał się mecz. Z oczywistych względów, arcywysokie temperatury, mecz miał potrwać siedemdziesiąt minut.

 

Godzina 17. Masy upalnego, ciężkiego jak betonowy blok, powietrza nosiły się nad stadionem przy Sportowej 2. Słońce wyraźnie dawało się piłkarzom we znaki. Ale kto ogląda Mundial, ten wie, że istnieje coś takiego jak hydration breaks, czyli w wolnym tłumaczeniu na polski - przerwy na picie.

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Do przerwy goli nie było. Po przerwie padły dwa. Najpierw Przyjaciołom Tomka Hajty prowadzenie dał Tomasz Frankowski…

 

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I gdy mijały kolejne minuty, wyczerpani palącym słońcem piłkarzem już nie tak żwawo jak na początku meczu poruszali się po boisku, wtedy, a były to już dosłownie ostatnie sekundy doliczonego czasu gry, faul we własnym polu karnym popełnił Tomasz Hajto.

 

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Karny, dodajmy, wykorzystanym przez Halniaka. Mecz skończył się więc sprawiedliwym remisem. Świętowanie jubileuszu Halniaka też dobiegło końca. Następny tak okrągłe za sto lat. Do zobaczenia!

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