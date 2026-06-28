Liga Narodów: Polska - Argentyna. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski siatkarzy w tym tygodniu rywalizuje przed własną publicznością. Gospodarzem turnieju Ligi Narodów są bowiem Gliwice.

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Dotychczas podopieczni Nikoli Grbicia w PreZero Arena spisują się bardzo dobrze. Są niepokonani. Zwyciężyli odpowiednio 3:2 nad Belgią i Turcją oraz 3:1 nad Niemcami.

W ostatnim ze spotkań na boisko wrócił gwiazdor naszej kadry Wilfredo Leon.

- Fantastyczna atmosfera. To są najlepsi kibice - stwierdził Leon na temat polskich fanów.

W niedzielę Biało-Czerwoni rozgrywają ostatni mecz w Gliwiach. Ich przeciwnikami są Argentyńczycy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Argentyna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Polska - Argentyna. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska - Argentyna w niedzielę 28 czerwca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go o godzinie 19:45, a w Polsacie - o godzinie 20:00.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go od godziny 19:00.

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