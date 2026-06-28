Liga Narodów siatkarzy: Wyniki i skróty niedzielnych meczów

Turnieje drugiego tygodnia VNL 2026 są rozgrywane w dniach 24-28 czerwca. Polacy grają w Gliwicach, gdzie rywalizują również reprezentacje Argentyny, Belgii, Chin, Niemiec oraz Turcji.

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Ósma edycja Ligi Narodów siatkarzy toczy się z udziałem 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz (Chiny) awansują do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w mieście Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - sobota 27 czerwca:

2026-06-28: Bułgaria - Ukraina

2026-06-28: Chiny - Niemcy

2026-06-28: Iran - Kuba

2026-06-28: Belgia - Turcja

2026-06-28: Kanada - Brazylia

2026-06-28: Francja - Japonia

2026-06-28: Polska - Argentyna

2026-06-28: Serbia - USA

2026-06-28: Słowenia - Włochy



WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026