Liga Narodów siatkarzy. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy grają Polacy?

W Lidze Narodów siatkarzy rywalizuje reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn wystąpi w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

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Trzeci tydzień VNL 2026 zostanie rozegrany w dniach 15-19 lipca w trzech lokalizacjach. Gospodarzami turniejów będą Belgrad, Chicago oraz Osaka. Po tych turniejach poznamy wszystkich uczestników Final Eight.

Trzeci tydzień VNL 2026 - podział na grupy:

grupa 7 (Belgrad, Serbia) Iran, Niemcy, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina

grupa 8 (Chicago, USA) Brazylia, Bułgaria, Chiny, Francja, Polska, USA

grupa 9 (Osaka, Japonia) Argentyna, Belgia, Japonia, Kanada, Kuba, Włochy

Osiem zespołów awansuje do turnieju finałowego - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.



Liga Narodów siatkarzy 2026 - terminarz meczów trzeciego tygodnia:

2026-07-15: Kanada – Argentyna (środa, godzina 5.00)

2026-07-15: Belgia – Kuba (środa, godzina 8.30)

2026-07-15: Japonia – Włochy (środa, godzina 12.20)

2026-07-15: Niemcy – Słowenia (środa, godzina 13.00)

2026-07-15: Ukraina – Iran (środa, godzina 16.30)

2026-07-15: Bułgaria – Polska (środa, godzina 19.00)

2026-07-15: Serbia – Turcja (środa, godzina 20.00)

2026-07-15: Francja – Brazylia (środa, godzina 23.00)

RM, Polsat Sport