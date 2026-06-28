Luciano De Cecco jak Lionel Messi? Co za słowa polskiego siatkarza po meczu Ligi Narodów

Polscy siatkarze na zakończenie turnieju w Gliwicach podejmowali Argentynę. Po porażce w pierwszym secie, zakończonym niecodziennym wynikiem 48:50, wygrali trzy kolejne partie. Trzeba jednak przyznać, że rywale zaskoczyli bardzo wysokim poziomem gry, a prym wśród nich wiódł wirtuoz rozegrania - Luciano De Cecco.

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- Życzę każdemu, żeby zagrał przeciwko takiej osobie, żeby się dowiedział, jak to jest. Myślę, że tak jak w piłce nożnej rywali wkręca w ziemię Leo Messi, tak w siatkówce robi to Luciano De Cecco - powiedział środkowy reprezentacji Polski Jakub Nowak, który miał okazję grać z Argentyńczykiem w Steam Hemarpol Politechnice Częstochowa w poprzednim sezonie PlusLigi.

Po dwóch turniejach interkontynentalnych polscy siatkarze mają na koncie sześć zwycięstw i dwie porażki. Warto jednak dodać, że w Gliwicach Biało-Czerwoni mieli sporo problemów z wygrywaniem - dwa z czterech starć zakończyły się bowiem po tie-breakach.

- To był wymęczający mecz, a cały turniej był dla nas trudny. Fajnie, że pomimo trudności i kilku dołków, udało nam się wywieźć stąd zwycięstwa - dodał Nowak.

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Trzeci tydzień VNL 2026 zostanie rozegrany w dniach 15-19 lipca w trzech lokalizacjach. Gospodarzami turniejów będą Belgrad, Chicago oraz Osaka. Biało-Czerwoni będą rywalizowali W USA z Bułgarią, Brazylią, Francją i zespołem gospodarzy. Po tych turniejach poznamy wszystkich uczestników Final Eight. Turniej finałowy zostanie rozegrany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Transmisja meczów siatkarskiej Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport