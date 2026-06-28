Magda Linette - Mirra Andriejewa. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Magda Linette zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

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Andriejewa rozstawiona jest z numerem piątym. 34-letnia Poznanianka z 15 lat młodszą Rosjanką, która kilka tygodni temu odniosła życiowy sukces triumfując na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa, ma bilans 1-3.

Andriejewa to ćwierćfinalistka poprzedniego Wimbledonu. Linette natomiast ostatni mecz w Londynie wygrała w 2023 roku.

Linette - Andriejewa. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Linette - Andriejewa poznamy w poniedziałek 29 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport