Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Tenis

Magdalena Fręch - Anna Kalinska to mecz pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu Fręch - kto wygrał?

Magdalena Fręch, polska tenisistka, podczas meczu w Wimbledonie 2026.
fot. PAP
Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalinską.

 

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Fręch (43. WTA) trafiła na grającą z numerem 19. Annę Kalinską.

 

Z Rosjanką ma pozytywny bilans bezpośrednich spotkań - 2-1.

Fręch - Kalinska. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Fręch - Kalinska poznamy w poniedziałek 29 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport
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Wimbledon: Fręch vs Anna Kalinska. Magdalena wygra?
MAGDALENA FRĘCHTENISWIMBLEDON
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