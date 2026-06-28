Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Magdalena Fręch zmierzy się z Anną Kalinską.

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Fręch (43. WTA) trafiła na grającą z numerem 19. Annę Kalinską.

Z Rosjanką ma pozytywny bilans bezpośrednich spotkań - 2-1.

Fręch - Kalinska. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Fręch - Kalinska poznamy w poniedziałek 29 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport