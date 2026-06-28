Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Tenis

Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. to mecz pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu Chwalińskiej - kto wygrał?

Kobieta w białej sukience stoi na ścieżce.
fot. Instagram
Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Maja Chwalińska zmierzy się z Mananchayą Sawangkaew.

 

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Polka po finale French Open dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Sawangkaew jest 161. na liście WTA.

 

23-letnia zawodniczka z Tajlandii musiała się przebijać przez kwalifikacje. Do głównej drabinki Wielkiego Szlema dostała się po raz drugi. W styczniu przegrała pierwsze spotkanie w Australian Open.

Chwalińska - Sawangkaew. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?

Wynik meczu Chwalińska - Sawangkaew poznamy w poniedziałek 29 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

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Wimbledon: Chwalińska vs Mananchaya Sawangkaew. Maja wygra?
MAJA CHWALIŃSKATENISWIMBLEDON
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