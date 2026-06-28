Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Maja Chwalińska - Mananchaya Sawangkaew. to mecz pierwszej rundy Wimbledonu 2026. Wynik meczu Chwalińskiej - kto wygrał?
Wystartował Wimbledon 2026, najbardziej prestiżowy tenisowy turniej. W meczu pierwszej rundy w singlu Maja Chwalińska zmierzy się z Mananchayą Sawangkaew.
ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecze Polaków na Wimbledonie 2026?
Polka po finale French Open dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Sawangkaew jest 161. na liście WTA.
23-letnia zawodniczka z Tajlandii musiała się przebijać przez kwalifikacje. Do głównej drabinki Wielkiego Szlema dostała się po raz drugi. W styczniu przegrała pierwsze spotkanie w Australian Open.
Chwalińska - Sawangkaew. Wynik meczu Wimbledonu. Kto wygrał?
Wynik meczu Chwalińska - Sawangkaew poznamy w poniedziałek 29 czerwca. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.Przejdź na Polsatsport.pl