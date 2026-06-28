Mecze MŚ 2026 poniedziałek 29.06. Kto gra? O której godzinie?

Piłka nożna

Poniedziałek 29 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 29.06. Kto gra w niedzielę? O której godzinie? Godziny niedzielnych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz w żółtej koszulce reprezentacji Brazylii z uniesionymi rękami.
Fot. PAP
MŚ 2026: Mecze 29.06. Kto gra? Godziny meczów.

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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W sobotę odbyły się ostatnie mecze rundy grupowej. Rozpoczęła się faza pucharowa, w której zobaczymy rywalizację w 1/16 finału.

MŚ 2026: Mecze 29.06. Kto gra? Godziny meczów:

1/16 finału: Brazylia - Japonia (19:00)

 

1/16 finału: Niemcy - Paragwaj (22:30)

 

1/16 finału: Holandia - Maroko (03:00)

PI, Polsat Sport
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MISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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