Mecze MŚ 2026 poniedziałek 29.06. Kto gra? O której godzinie?
Poniedziałek 29 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 29.06. Kto gra w niedzielę? O której godzinie? Godziny niedzielnych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
MŚ 2026: Mecze 29.06. Kto gra? Godziny meczów.
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
ZOBACZ TAKŻE: "To był popis Zbyszka i całego zespołu". Mijają 44 lata od wielkiego meczu Polaków
W sobotę odbyły się ostatnie mecze rundy grupowej. Rozpoczęła się faza pucharowa, w której zobaczymy rywalizację w 1/16 finału.
MŚ 2026: Mecze 29.06. Kto gra? Godziny meczów:
1/16 finału: Brazylia - Japonia (19:00)
1/16 finału: Niemcy - Paragwaj (22:30)
1/16 finału: Holandia - Maroko (03:00)Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dembele z hat-trickiem na MŚ! Polsat Mundial Cast - 27.06