Mecze MŚ 2026 poniedziałek 29.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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W sobotę odbyły się ostatnie mecze rundy grupowej. Rozpoczęła się faza pucharowa, w której zobaczymy rywalizację w 1/16 finału.

MŚ 2026: Mecze 29.06. Kto gra? Godziny meczów:

1/16 finału: Brazylia - Japonia (19:00)

1/16 finału: Niemcy - Paragwaj (22:30)

1/16 finału: Holandia - Maroko (03:00)

PI, Polsat Sport