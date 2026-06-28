Mistrzostwa Europy U22 siatkarzy. Terminarz meczów. Kiedy gra Polska?

Robert MurawskiSiatkówka

Mistrzostwa Europy siatkarzy do lat 22 są rozgrywane w Portugalii. W gronie ośmiu finalistów znalazła się również reprezentacja Polski. Kiedy grają Polacy? O której godzinie będą mecze? Sprawdź terminarz meczów ME U22 siatkarzy.

Drużyna siatkarzy reprezentacji Polski U22 w czerwonych strojach meczowych stojąca w rzędzie na boisku.
fot. CEV
Siatkówka - Mistrzostwa Europy U-22. Kiedy mecze? Daty i godziny spotkań. Kiedy gra Polska? Terminarz ME U22 siatkarzy.

Mistrzostwa Europy U22 siatkarzy zostaną rozegrane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Zagra w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze ekipy w tabeli wywalczą awans do półfinału.

 

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Siatkarze reprezentacji Polski będą rywalizowali w grupie pierwszej. Zmierzą się z gospodarzem turnieju - Portugalią (poniedziałek, 29 czerwca) oraz z Ukrainą (wtorek, 30 czerwca) i Izraelem (środa, 1 lipca). Półfinały zostaną rozegrane w piątek, a turniej zakończą w sobotę 4 lipca mecze o medale.

 

Reprezentację Polski prowadzi trener Piotr Graban. Powołał on na turniej w Portugalii czternastu zawodników. W składzie znalazło się kilku siatkarzy z szerokiego składu reprezentacji Polski.

 

Skład reprezentacji Polski na ME U22 siatkarzy

 

Mistrzostwa Europy U22 w piłce siatkowej mężczyzn po raz pierwszy zostały rozegrane w 2022 roku. Polacy w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024). Awans na ME 2026 polscy siatkarze uzyskali na turnieju w Dyneburgu w lipcu 2025 roku. Pokonali tam Izrael 3:2, Chorwację 3:0 oraz Łotwę 3:0.

 

Mistrzostwa Europy U22 - podział na grupy:

 

grupa I: Portugalia, Polska, Ukraina, Izrael
grupa II: Francja, Włochy, Bułgaria, Czechy

 

Mistrzostwa Europy U22 siatkarzy - terminarz:

 

2026-06-29: Bułgaria – Włochy (poniedziałek, godzina 13.00)
2026-06-29: Izrael – Ukraina (poniedziałek, godzina 16.00)
2026-06-29: Portugalia – Polska (poniedziałek, godzina 19.00)
2026-06-29: Francja – Czechy (poniedziałek, godzina 21.30)

 

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