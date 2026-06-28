Motorowodne MŚ w Chodzieży: złoto i srebro dla Polaków
Cezary Strumnik zdobył złoty medal, a Jeremi Jóźwiak wywalczył srebro. Polacy po raz kolejny okazali się najlepsi w mistrzostwach świata motorowodnej klasy OSY400. Na podium, obok reprezentantów Polski, stanął także Brytyjczyk James Bowman.
Na Jeziorze Chodzieskim nie było mocnych na polskich motorowodniaków reprezentujących miejscowy klub UKS Przygoda Chodzież. Cezary Strumnik, multimedalista mistrzostw świata i Europy, po raz kolejny bezapelacyjnie zdominował rywalizację. Utytułowany zawodnik, który bronił mistrzowskiego tytułu, wygrał wszystkie cztery biegi i zakończył zawody z kompletem 1600 punktów.
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Śladami Strumnika podążał jego młodszy kolega i podopieczny Jeremi Jóźwiak, który we wszystkich czterech wyścigach finiszował na drugim miejscu. Na najniższym stopniu podium stanął reprezentant Litwy Arvydas Dranseika.
– Cieszę się, że tytuł pozostaje w Polsce i w moim rodzinnym mieście. Super, że na podium stanąłem razem z kolegą z zespołu, Jeremim Jóźwiakiem. To nie były łatwe zawody. Rywalizowaliśmy z kilkunastoma niezwykle mocnymi zawodnikami, a do tego przyszło nam ścigać się w ekstremalnych upałach. W takich warunkach sprzęt potrafi płatać figle. Na szczęście wraz z moim całym sprawdzonym zespołem byliśmy w stanie opanować sytuację i teraz możemy cieszyć się z kolejnego złotego medalu – podsumował mistrz świata Cezary Strumnik.
Rok temu, również na Jeziorze Chodzieskim, Polacy okazali się jeszcze mniej gościnni. Wówczas mistrzem świata został Cezary Strumnik, wicemistrzem Jeremi Jóźwiak, a brązowy medal wywalczył Michał Poźniak. Tym razem zawodnik reprezentujący Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance borykał się z poważnymi problemami technicznymi. Ostatecznie ukończył tylko jeden bieg i został sklasyfikowany na 18. miejscu.
W mistrzostwach świata wystąpiło jeszcze czterech reprezentantów Polski. Bartosz Rochowiak zajął siódme miejsce, Jakub Rochowiak był dziesiąty, Arkadiusz Grzechowiak piętnasty, a Tomasz Adamski szesnasty.
Medaliści mistrzostw świata klasy OSY400
1. Cezary Strumnik (Polska, UKS Przygoda Chodzież)
2. Jeremi Jóźwiak (Polska, UKS Przygoda Chodzież)
3. Arvydas Dranseika (Litwa)
W Chodzieży odbywały się również niezwykle prestiżowe zawody w ramach mistrzostw świata Formuł 125, 250 i 500. Dla Formuły 125 oraz Formuły 250 była to ostatnia runda tegorocznego czempionatu.
W Formule 125 całe podium zajęli reprezentanci Włoch. Zwyciężył Andrea Ongari przed Gabriele Rossim i Lucą Finottim. Tuż za podium, na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, rywalizację zakończył Henryk Synoracki z Poznańskiego Klubu Morskiego LOK.
W Formule 250 bezkonkurencyjni okazali się włoscy bracia Alessandro Cremona i Massimiliano Cremona.
Rywalizacja w Formule 500 jeszcze się nie zakończyła. Ostatnia runda mistrzostw świata odbędzie się pod koniec sierpnia w bułgarskim Ruse. Zawody w Chodzieży były czwartą eliminacją cyklu. Liderem klasyfikacji pozostaje broniący tytułu mistrza świata Marcin Zieliński. Szczecinianin potwierdził znakomite przygotowanie i świetne tempo, wygrywając wszystkie biegi rozegrane podczas weekendu w Chodzieży i umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw świata Formuły 500.Przejdź na Polsatsport.pl