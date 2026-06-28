Motorowodne MŚ w Chodzieży: złoto i srebro dla Polaków

Na Jeziorze Chodzieskim nie było mocnych na polskich motorowodniaków reprezentujących miejscowy klub UKS Przygoda Chodzież. Cezary Strumnik, multimedalista mistrzostw świata i Europy, po raz kolejny bezapelacyjnie zdominował rywalizację. Utytułowany zawodnik, który bronił mistrzowskiego tytułu, wygrał wszystkie cztery biegi i zakończył zawody z kompletem 1600 punktów.

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Śladami Strumnika podążał jego młodszy kolega i podopieczny Jeremi Jóźwiak, który we wszystkich czterech wyścigach finiszował na drugim miejscu. Na najniższym stopniu podium stanął reprezentant Litwy Arvydas Dranseika.

– Cieszę się, że tytuł pozostaje w Polsce i w moim rodzinnym mieście. Super, że na podium stanąłem razem z kolegą z zespołu, Jeremim Jóźwiakiem. To nie były łatwe zawody. Rywalizowaliśmy z kilkunastoma niezwykle mocnymi zawodnikami, a do tego przyszło nam ścigać się w ekstremalnych upałach. W takich warunkach sprzęt potrafi płatać figle. Na szczęście wraz z moim całym sprawdzonym zespołem byliśmy w stanie opanować sytuację i teraz możemy cieszyć się z kolejnego złotego medalu – podsumował mistrz świata Cezary Strumnik.

Rok temu, również na Jeziorze Chodzieskim, Polacy okazali się jeszcze mniej gościnni. Wówczas mistrzem świata został Cezary Strumnik, wicemistrzem Jeremi Jóźwiak, a brązowy medal wywalczył Michał Poźniak. Tym razem zawodnik reprezentujący Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych w Trzciance borykał się z poważnymi problemami technicznymi. Ostatecznie ukończył tylko jeden bieg i został sklasyfikowany na 18. miejscu.

W mistrzostwach świata wystąpiło jeszcze czterech reprezentantów Polski. Bartosz Rochowiak zajął siódme miejsce, Jakub Rochowiak był dziesiąty, Arkadiusz Grzechowiak piętnasty, a Tomasz Adamski szesnasty.

Medaliści mistrzostw świata klasy OSY400

1. Cezary Strumnik (Polska, UKS Przygoda Chodzież)

2. Jeremi Jóźwiak (Polska, UKS Przygoda Chodzież)

3. Arvydas Dranseika (Litwa)

W Chodzieży odbywały się również niezwykle prestiżowe zawody w ramach mistrzostw świata Formuł 125, 250 i 500. Dla Formuły 125 oraz Formuły 250 była to ostatnia runda tegorocznego czempionatu.

W Formule 125 całe podium zajęli reprezentanci Włoch. Zwyciężył Andrea Ongari przed Gabriele Rossim i Lucą Finottim. Tuż za podium, na czwartym miejscu klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, rywalizację zakończył Henryk Synoracki z Poznańskiego Klubu Morskiego LOK.

W Formule 250 bezkonkurencyjni okazali się włoscy bracia Alessandro Cremona i Massimiliano Cremona.

Rywalizacja w Formule 500 jeszcze się nie zakończyła. Ostatnia runda mistrzostw świata odbędzie się pod koniec sierpnia w bułgarskim Ruse. Zawody w Chodzieży były czwartą eliminacją cyklu. Liderem klasyfikacji pozostaje broniący tytułu mistrza świata Marcin Zieliński. Szczecinianin potwierdził znakomite przygotowanie i świetne tempo, wygrywając wszystkie biegi rozegrane podczas weekendu w Chodzieży i umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji mistrzostw świata Formuły 500.

Informacja prasowa