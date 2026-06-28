Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)
Turniej siatkarskiej Ligi Narodów dostarczył kibicom wielu emocji, nie brakowało również kapitalnych siatkarskich wymian. Drużyna trenera Nikoli Grbicia odniosła zwycięstwa . Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026.
Asy serwisowe reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Gliwicach
Punktowe bloki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Gliwicach
Najlepsze ataki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Gliwicach
Najdłuższe akcje reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju w Gliwicach
Polska - Belgia. Skrót meczu
Polska - Turcja. Skrót meczu
Polska - Niemcy. Skrót meczu
Polska - Argentyna. Skrót meczu
W drugim tygodniu Ligi Narodów polscy siatkarze rywalizowali na turnieju w Gliwicach. W pierwszym spotkaniu pokonali Belgię 3:2, a w drugim - również po tie-breaku - Turcję. Trzeci mecz przyniósł zwycięstwo 3:1 nad reprezentacją Niemiec. W czwartym spotkaniu Polska zmierzyła się z Argentyną i
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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 15-19 lipca w Chicago. Zmierzą się tam z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.
Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.
Asy serwisowe:
Punktowe bloki:
Efektowne ataki:
Najdłuższe akcje:
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