Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

W drugim tygodniu Ligi Narodów polscy siatkarze rywalizowali na turnieju w Gliwicach. W pierwszym spotkaniu pokonali Belgię 3:2, a w drugim - również po tie-breaku - Turcję. Trzeci mecz przyniósł zwycięstwo 3:1 nad reprezentacją Niemiec. W czwartym spotkaniu Polska zmierzyła się z Argentyną i

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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 15-19 lipca w Chicago. Zmierzą się tam z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.

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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport