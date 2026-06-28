Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Siatkówka

Turniej siatkarskiej Ligi Narodów dostarczył kibicom wielu emocji, nie brakowało również kapitalnych siatkarskich wymian. Drużyna trenera Nikoli Grbicia odniosła zwycięstwa . Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów 2026.

Polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach stoją na boisku, rozmawiając ze sobą.
fot. FIVB
Najlepsze akcje reprezentacji Polski w siatkówce. Liga Narodów 2026 - turniej w Gliwicach.

W drugim tygodniu Ligi Narodów polscy siatkarze rywalizowali na turnieju w Gliwicach. W pierwszym spotkaniu pokonali Belgię 3:2, a w drugim - również po tie-breaku - Turcję. Trzeci mecz przyniósł zwycięstwo 3:1 nad reprezentacją Niemiec. W czwartym spotkaniu Polska zmierzyła się z Argentyną i

 

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Kolejne mecze w ramach Ligi Narodów polscy siatkarze rozegrają w dniach 15-19 lipca w Chicago. Zmierzą się tam z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

 

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w drugim tygodniu Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.

 

Asy serwisowe:

 

 

Punktowe bloki:

 

 

Efektowne ataki:

 



Najdłuższe akcje:

 

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport
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