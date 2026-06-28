Niesamowita końcówka w meczu grupy J! Oba zespoły zagrają w fazie pucharowej MŚ

Spotkanie rozpoczęło się spokojnie, ale inicjatywa od początku należała do ekipy z Europy, która już w 28. minucie objęła prowadzenie za sprawą Marko Arnautovicia. Napastnik otrzymał długie podanie od kapitana drużyny, Davida Alaby, po czym w sytuacji sam na sam z bramkarzem pewnie posłał piłkę do siatki.

Algierczykom nie można było odmówić woli walki. Po utracie gola odważniej ruszyli do przodu i wykreowali kilka dogodnych sytuacji. Jedną z nich zmarnował Fares Chaibi, który przymierzył zza pola karnego, ale jego strzał zatrzymał się na słupku. Do przerwy podopieczni Vladimira Petkovicia zdołali jednak wyrównać za sprawą Rafika Belghalego. W 45. minucie prawy obrońca ekipy z Afryki zachował się niczym rasowy napastnik i po świetnej indywidualnej akcji pokonał golkipera rywali.

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W drugą połowę tego starcia lepiej weszła ekipa prowadzona przez Ralfa Rangnicka. Marcel Sabitzer popisał się precyzyjnym uderzeniem i przywrócił prowadzenie swojemu zespołowi. Na odpowiedź "Pustynnych Wojowników" nie trzeba było jednak długo czekać. Zaledwie pięć minut później, po świetnym zagraniu Houssema Aouara, piłkę do niemal pustej bramki skierował Riyad Mahrez.

Jak się okazało, taki rezultat nie utrzymał się do ostatniego gwizdka. Piłkarz Al Ahly w samej końcówce spotkania zdobył bramkę na 3:2, ale Sasa Kalajdzic w 95. minucie zapewnił swojej reprezentacji upragniony awans do 1/16 finału rozgrywek strzałem głową po asyście Michaela Gregoritscha.

W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Argentyna wygrała z Jordanią 3:1. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie J na pierwszym miejscu zakończyli obrońcy tytułu mistrzów świata, którzy wyprzedzili jedyny zespół z Europy w tej grupie. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Algierii, która również zagra w 1/16 finału z powodu zmieszczenia się w zestawieniu ośmiu najlepszych ekip z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnali się natomiast Jordańczycy.

Algieria - Austria 3:3 (1:1)

Bramka: Rafik Belghali 45; Riyad Mahrez 60, 90+3 - Marko Arnautovic 28; Marcel Sabitzer 55, Sasa Kalajdzic 90+5.

Algieria: Oussama Benbot - Rafik Belghali (72. Samir Chergui), Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam (72. Rayan Ait-Nouri) - Houssem Aouar (90+4. Fares Ghedjemis), Ibrahim Maza - Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi - Amine Gouiri (72. Zineddine Belaid).

Austria: Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (62. Kevin Danso), Phillipp Mwene (90+5. Sasa Kalajdzic) - Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (46. Florian Grillitsch) - Romano Schmid (46. Paul Wanner), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer - Marko Arnautovic (46. Michael Gregoritsch).

Żółta kartka: Marko Arnautovic.

Sędziował: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan).

ŁO, Polsat Sport