Odległe miejsce Natalii Bukowieckiej podczas Diamentowej Ligi w Paryżu

Zwyciężyła Dominikanka Marileidy Paulino (48.48), a podium uzupełniły Czeszka Lurdes Gloria Manuel (49.37) i Jamajka Stacey Ann Williams. Tuż za podium uplasowała się Holenderka Lieke Klaver (49.97).

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W rywalizacji lekkoatletów w stolicy Francji biorą też udział inni Polacy: Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem, Pia Skrzyszowska w biegu przez płotki oraz Patryk Sieradzki (zając) na 800 m.

KP, Polsat Sport