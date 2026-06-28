Odległe miejsce Natalii Bukowieckiej podczas Diamentowej Ligi w Paryżu
Natalia Bukowiecka zajęła siódme miejsce w biegu na 400 m kobiet podczas mityngu Diamentowej Ligi w Paryżu. Polka dobiegła na metę z czasem 50.81.
Natalia Bukowiecka zajęła siódme miejsce w Paryżu
Zwyciężyła Dominikanka Marileidy Paulino (48.48), a podium uzupełniły Czeszka Lurdes Gloria Manuel (49.37) i Jamajka Stacey Ann Williams. Tuż za podium uplasowała się Holenderka Lieke Klaver (49.97).
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W rywalizacji lekkoatletów w stolicy Francji biorą też udział inni Polacy: Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem, Pia Skrzyszowska w biegu przez płotki oraz Patryk Sieradzki (zając) na 800 m.Przejdź na Polsatsport.pl
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