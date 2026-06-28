Pia Skrzyszowska z najlepszym wynikiem w sezonie! Na podium jednak nie wystarczyło

Wygrała Nigeryjka Amusan Tobi (12.28). Na drugim miejscu uplasowała się Amerykanka Grace Stark (12.38), a podium uzupełniła jej rodaczka Alaysha Johnson (12.39).

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Skrzyszowska, a także cztery wyprzedzające ją zawodniczki uzyskały swoje najlepsze czasy w tym sezonie. Wynik płotkarki był najlepszym z rezultatów biało-czerwonych w stolicy Francji.

Natalia Bukowiecka była siódma w biegu na 400 m z czasem 50,81 s. Wygrała mistrzyni olimpijska z Paryża, Dominikanka Marileidy Paulino z najlepszym czasem list światowych w tym sezonie - 48,48.

Siódma była również oszczepniczka Maria Andrejczyk. Polka uzyskała w najlepszej próbie 59,58 m. Triumfowała Chinka Ziyi Yan - 67,44.

Z biało-czerwonych w Paryżu wystartował jeszcze Patryk Sieradzki, który nadawał tempo biegu na 800 m. Rywalizację na tym dystansie wygrał Kanadyjczyk Marco Arop - 1.41,84.

Na zwycięską ścieżkę wrócił Szwed Armand Duplantis, który na początku czerwca w Sztokholmie niespodziewanie przegrał pierwszy raz od trzech lat. Rekordzista świata w skoku o tyczce w niedzielę w Paryżu wygrał z wynikiem 6,03 m.

Bieg na 100 m przegrał mistrz olimpijski z Paryża i mistrz świata z 2023 roku Noah Lyles. Amerykanin był drugi z czasem 9,92, o 0,01 przegrał ze swoim rodakiem Trayvonem Bromellem.

Kolejne zawody cyklu Diamentowej Ligi odbędą się w amerykańskim Eugene 4 lipca.

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Wcześniej w biegu na 400 m kobiet siódme miejsce zajęła Natalia Bukowiecka.

KP, PAP, Polsat Sport