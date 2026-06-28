Polsat Sport Talk. Transmisja TV i stream online - 29.06

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Piotr Michalski, trzykrotny olimpijczyk oraz Mistrz Europy w łyżwiarstwie szybkim.

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Tematem rozmowy będzie decyzja o zakończeniu kariery zawodniczej w wieku niespełna 32 lat oraz nowe wyzwania na trenerskiej ścieżce.

​Jak nasz panczenista odnajduje się w nowej roli asystenta trenera Artura Wasia? Jak z perspektywy czasu ocenia brutalne ułamki sekund, które w Pekinie dzieliły go od olimpijskiego podium, i dlaczego jest spokojny o przyszłość polskiego sprintu z Damianem Żurkiem na czele?

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport