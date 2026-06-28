Polsat Sport Talk. Transmisja TV i stream online - 29.06

Zimowe

Przed nami kolejny odcinek programu "Polsat Sport Talk". Tym razem rozmówcą Marcina Lepy będzie Piotr Michalski. Transmisja w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Logo "Polsat Sport Talk" pomiędzy dwoma skórzanymi fotelami na ciemnym tle.
fot. Polsat Sport
Piotr Michalski gościem Marcina Lepy w Polsat Sport Talk

Gościem Marcina Lepy w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie Piotr Michalski, trzykrotny olimpijczyk oraz Mistrz Europy w łyżwiarstwie szybkim.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki sukces Polaka! Podium w finale sezonu


Tematem rozmowy będzie decyzja o zakończeniu kariery zawodniczej w wieku niespełna 32 lat oraz nowe wyzwania na trenerskiej ścieżce.

 

​Jak nasz panczenista odnajduje się w nowej roli asystenta trenera Artura Wasia? Jak z perspektywy czasu ocenia brutalne ułamki sekund, które w Pekinie dzieliły go od olimpijskiego podium, i dlaczego jest spokojny o przyszłość polskiego sprintu z Damianem Żurkiem na czele?

 

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 11:00 w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEPIOTR MICHALSKIPOLSAT SPORT TALK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kanada - Dania. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 