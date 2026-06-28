Polska - Argentyna. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

W pierwszym tygodniu Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski grali na turnieju w chińskim mieście Linyi. Udanie rozpoczęli rozgrywki, pokonując Kubę 3:0. W kolejnych meczach przegrali jednak po tie-breakach ze Słowenią i Japonią. Na zakończenie turnieju pokonali Ukrainę 3:2.

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Na inaugurację turnieju w Gliwicach zmierzyli się z Belgią i wygrali po ciężkim starciu 3:2. W kolejnym meczu podopieczni trenera Nikoli Grbicia, również po tie-breaku, wygrali z Turcją. Z Niemcami piąty set nie był potrzebny - Polska wygrała 3:1 i zgarnęła komplet punktów. Na zakończenie drugiego tygodnia polscy siatkarze zagrali z Argentyną i pokonali rywali 3:1. Mecz zapisał się w historii rekordowym setem, przegranym przez Polaków 48:50.

Mecze trzeciego tygodnia VNL 2026 zostaną rozegrane w dniach 15-19 lipca. Polacy będą rywalizowali w Chicago, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją oraz USA.

Polska - Argentyna. Skrót meczu siatkarzy:

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Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (28), Bartłomiej Bołądź (16) – Polska; Manuel Armoa (23), Martin Ramos (16), Jan Martinez Franchi (16), Luciano Vicentin (10) – Argentyna.



Polska – Argentyna 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20)

Polska: Aleksander Śliwka, Kewin Sasak, Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda, Wilfredo Leon – Jakub Popiwczak (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Artur Szalpuk, Maksymilian Granieczny, Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.

Argentyna: Martin Ramos, Manuel Armoa, Luciano De Cecco, German Alfredo Gomez, Jan Martinez Franchi, Joaquin Gallego – Franco Massimino (libero) oraz Matias Sanchez, Luciano Vicentin, Fausto Diaz, Matias Giraudo. Trener: Fabian Muraco.

Sędziowie: Ricardo Ferreira (Portugalia) – David Fernandez Fuentes (Hiszpania).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport