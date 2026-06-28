Przesądził gol w końcówce! Chorwacja zagra w fazie pucharowej MŚ

Oba zespoły walczyły o bezpośredni awans do fazy pucharowej, dlatego spotkanie rozpoczęło się raczej spokojnie i bardzo taktycznie. To Chorwaci jako pierwsi wyprowadzili świetną, wielopodaniową akcję, po której Nikola Vlasic trafił w słupek.

Chwilę później Petar Sucic dostał piłkę z lewego skrzydła od Mateo Kovacicia i bez wahania oddał płaski strzał z dystansu, po którym futbolówka wylądowała w siatce. Był to pierwszy gol pomocnika Interu Mediolan podczas tegorocznego turnieju.

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Strata bramki zmotywowała graczy z Afryki i sprawiła, że ruszyli do śmielszych ataków. Świetnym przykładem była indywidualna szarża Antoine'a Semenyo, po której piłka przeleciała minimalnie obok słupka.

Po przerwie mecz nieco się uspokoił, jednak w 73. minucie świetny stały fragment gry przyniósł Ghanie wyrównanie. Gola zdobył Derrick Luckassen, który wykorzystał asystę Ernesta Nuamaha.

Podopieczni trenera Dalicia nie zamierzali jednak składać broni i już dziesięć minut później ponownie zagrozili bramce rywala. Szansę na trafienie miał Mario Pasalic, ale jego uderzenie fantastycznie obronił Benjamin Asare. Bramkarz "Czarnych Gwiazd" był już jednak bezradny przy kolejnej akcji po rzucie rożnym. Vlasic wyskoczył najwyżej do dośrodkowania z narożnika boiska i dał swojemu zespołowi prowadzenie, które utrzymało się do samego końca.



W rozgrywanym równolegle drugim meczu tej grupy Anglia pokonała Panamę 2:0. Taki rezultat oznacza, że zmagania w grupie L na pierwszym miejscu zakończyły "Lwy Albionu", które wyprzedziły wicemistrzów świata z 2018 roku. Obie te ekipy zapewniły sobie bezpośredni awans do kolejnej fazy turnieju. Trzecia lokata przypadła Ghanie, która musi czekać na rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, by przekonać się, czy awansuje z klasyfikacji najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Z mundialem pożegnała się natomiast Panama.



Chorwacja - Ghana 2:1 (1:0)

Bramki: Petar Sucic 31, Nikola Vlasic 83 - Derrick Luckassen 73.



Chorwacja: Dominik Livakovic - Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic - Luka Modric, Mateo Kovacic (78. Mario Pasalic) - Nikola Vlasic (88. Josko Gvardiol), Petar Sucic, Martin Baturina (88. Marco Pasalic) - Ante Budimir (66. Igor Matanovic).

Ghana: Benjamin Asare - Marvin Senaya, Jonas Adjetey (46. Kojo Peprah), Derrick Luckassen, Gideon Mensah - Thomas Partey, Elisha Owusu (46. Issahaku Fatawu), Kwasi Sibo (85. Caleb Yirenkyi) - Kamaldeen Sulemana (71. Ernest Nuamah), Jordan Ayew (71. Brandon Thomas-Asante), Antoine Semenyo.



Żółte kartki: Ivan Perisic - Kojo Peprah.



Sędziował: Drew Fischer (Kanada).

ŁO, Polsat Sport