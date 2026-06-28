Kanada w 1/8 finału MŚ! Zdecydował gol w doliczonym czasie

Spotkanie odbywające się w Los Angeles lepiej rozpoczęli piłkarze z Afryki. Na bramkę Maxime’a Crepeau pewnie przymierzył Teboho Mokoena, ale uderzona z dystansu piłka została odbita przez golkipera, który nie bez trudu zażegnał zagrożenie.

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Na swoje szanse liczył również Jonathan David, który na przestrzeni całego turnieju pozostawał jednym z wyróżniających się zawodników kadry, ale wszystkie strzały mijały bramkę golkipera. W znacznie lepszej sytuacji był ustawiony z tyłu Derek Cornelius, ale nie wykorzystał świetnie dogranej przez Stephena Eustaquio piłki.

Ten sam Eustaquio był autorem drugiej najlepszej okazji Kanadyjczyków w tej części meczu. Występujący w MLS zawodnik mógł skorzystać z zamieszania pod bramką RPA, ale po wielu próbach afrykańscy piłkarze w końcu wybili piłkę praktycznie z linii bramkowej. Wciąż tablica wyników wskazywała wynik 0:0.

W drugiej części meczu znów aktywne były formacje ofensywne obu ekip. Piłka często znajdowała się pod bramką obu zespołów, a strzału z dystansu próbował Promise David. Swoich prób w ataku szukali również Jonathan David oraz Tani Oluwaseyi. Wciąż jednak brakowało decydującego wykończenia i ostatniego kontaktu kierującego piłkę do siatki.

To czego obie drużynie nie potrafiły dokonać przez większość spotkania, udało się dopiero w doliczonym czasie gry. Do piłki dopadł Eustaquio i efektownie uderzył ją w powietrzu. Ronwen Williams był bezradny i wpuścił futbolówkę tuż przy słupku do siatki. Gospodarze turnieju byli o krok od upragnionego zwycięstwa i liczyli już pozostałe do zakończenia sekundy.

Arbiter musiał jeszcze rozdzielić konfliktową sytuację, która powstała pod bramką Crepeau, ale wkrótce potem odgwizdał koniec spotkania. Kanadyjczycy tym samym oficjalnie awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata.

Republika Południowej Afryki - Kanada 0:1 (0:0)



Bramka: Stephen Eustaquio 90+2

Republika Południowej Afryki: Ronwen Williams - Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba - Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko( Tshepang Moremi 87), Relebohile Mofokeng (Thalente Mbatha 46), Oswin Appollis - Evidence Makgopa (Igraam Rayners 87).

Kanada: Maxime Crepeau - Alistair Johnston, Moise Bombito (Luc de Fougerolles 60), Derek Cornelius, Richie Laryea - Tajon Buchanan ( Alphonso Davies 76), Nathan Saliba (Niko Sigur 59), Stephen Eustaquio, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 70) - Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Promise David 70).

PI, Polsat Sport