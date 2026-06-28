Russell z drugą wygraną w sezonie! Za nami GP Austrii

Moto

Brytyjczyk George Russell z zespołu Mercedes wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii, ósmą rundą mistrzostw świata. To jego druga wygrana w sezonie, a siódma w karierze.

Trzej kierowcy Formuły 1 stoją na podium, ubrani w kombinezony zespołowe. Kierowca po lewej stronie, reprezentujący Red Bull, ma na sobie czarną czapkę. Obok niego stoją dwaj kierowcy w kombinezonach Mercedesa. Najwyższy z nich, w środku, uśmiecha się. Czwarty kierowca po prawej stronie, również w kombinezonie Mercedesa, trzyma trofeum.
fot. AFP
George Russell wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii

Drugi był czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider klasyfikacji generalnej cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjna oferta dla Verstappena stała się faktem! Jest pierwsza reakcja

 

Słabiej niż się spodziewano pojechali kierowcy Ferrari, którzy dobrze wypadli w walce o pole position. Brytyjczyk Lewis Hamilton był piąty (3. na starcie), a Monakijczyk Charles Leclerc ósmy (2. w walce o pole position).

 

Antonelli utrzymał pozycję lidera, ma aktualnie 171 pkt. Russell po zwycięstwie ma 131 pkt. Trzeci jest Hamilton z dorobkiem 125 pkt.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
FORMUŁA 1MOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Drugie podium Milana Pawelca! Kapitalny występ Polaka w Barcelonie
Zobacz także

Polak górą w Barcelonie! 19-latek walczy o obronę tytułu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 