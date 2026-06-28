Russell z drugą wygraną w sezonie! Za nami GP Austrii

Drugi był czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider klasyfikacji generalnej cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

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Słabiej niż się spodziewano pojechali kierowcy Ferrari, którzy dobrze wypadli w walce o pole position. Brytyjczyk Lewis Hamilton był piąty (3. na starcie), a Monakijczyk Charles Leclerc ósmy (2. w walce o pole position).

Antonelli utrzymał pozycję lidera, ma aktualnie 171 pkt. Russell po zwycięstwie ma 131 pkt. Trzeci jest Hamilton z dorobkiem 125 pkt.

KP, PAP