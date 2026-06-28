Rywale Polaków bez szans. Jedni nie robią wrażenia, drudzy gorzej trafić nie mogli

Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Przed nami mecze 1/16, ale zanim o tym porozmawiamy, chciałbym zapytać o największą sensację fazy grupowej.



Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski: Na minus to zdecydowanie Urugwaj. Tam był duży konflikt między drużyną i sztabem, a to nigdy nie daje niczego dobrego. Pamiętam Euro 2008 i konflikt Francuzów z trenerem. Wtedy to też bardzo źle się skończyło.



Urugwaj doprowadził do tego, że ich wyjście z grupy zależało od meczu z Hiszpanią.



Szukanie punktów potrzebnych do awansu w takim meczu to zawsze jest ryzyko. Poza tym to spotkanie pokazało całe to wewnętrzne rozdarcie Urugwaju. Brakowało koncentracji, zaangażowania, zespołowości. Zawodnicy nie umieli się poświęcić dla dobra ogółu.



Kosztem Urugwaju do 1/16 awansowała Republika Zielonego Przylądka.



To też jest wielka sensacja, ale taka na plus. Lubiłem oglądać ich grupowe mecze, obserwować, co dzieje się na trybunach, jak reagują kibice. To fantastyczna historia o tym, jak wiele radości może dać sam udział. Tam nikt nie liczył na zbyt wiele, a stało się coś niezwykłego.



Powiększenie liczby uczestników mundialu do 48 dało tej imprezie wiele takiego kolorytu.



To prawda. Ja początkowo byłem sceptyczny. Nie byłem entuzjastą powiększenia. Zobaczyłem jednak, jak to wygląda, jak to jest rozbujane i jestem za. A swoją drogą, to jak się popatrzy na skład reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, to można zobaczyć, jak wielu dobrych piłkarzy z europejskich klubów tam gra. Poświęcili się dla kadry, odwrotnie niż Urugwaj, i jest efekt. To niesamowita historia, największe zaskoczenie tego mundialu.



I wielka szkoda, że teraz ta największa niespodzianka wpada na Argentynę, bo to najpewniej oznacza koniec tej historii.



No tak. Argentyna to jeden z wielkich faworytów. A ja uważam, że mamy wielki przywilej i wielkie szczęście, że możemy oglądać w akcji takiego piłkarza, jak Messi. To, co robi, jest niebywałe. To, jak strzela gole, jest fantastyczne. Z Austrią dograł koledze, żeby inni też coś z tego mieli, ale zobaczył, że nie wyszło, to poszedł za akcją i sam strzelił. I to w jaki sposób. Oczywiście wiedzieliśmy, że to geniusz. Te wszystkie Złote Piłki nie były przypadkowe. Po tym, jak przeszedł do ligi amerykańskiej, straciliśmy go jednak z radarów. Ja tej ligi nie śledzę, nie oglądam, więc dla mnie jego forma była zagadką. Stany jednak Messiemu nie zaszkodziły. Nadal jest wielki.



Sporo ciekawych meczów nam się szykuje w 1/16.



Bardzo ciekawy dla mnie będzie ten Brazylii z Japonią. Ciekawe jest, jak Vinicius poprowadzi zespół. Japonia jest zdyscyplinowana, a przez to trudna do ogrania. Pamiętam, jak reprezentacja Polski pod moją wodzą grała z nimi sparing przed mistrzostwami. I choć był to mecz towarzyski, to oni pokazali taką niesamowitą wręcz dyscyplinę. Widać było, jak to dla nich ważne. Nawet w spotkaniach bez stawki. Brazylię czeka trudne zadanie.



Na tym mundialu bacznie przyglądamy się tym zespołom, z którymi zagramy w Lidze Narodów.



Oba wyszły z grupy, ale Bośnia i Hercegowina nie robi na mnie wrażenia, a Szwedzi bardzo źle trafili.



Gorzej nie mogli. Ten ich mecz z Francją można porównać do tego, co czeka Republikę Zielonego Przylądka z Argentyną.



Francja pokazuje coś niebywałego. Jeśli kilka innych drużyn postrzegaliśmy przez pryzmat jednej gwiazdy, to o Francji zdecydowanie nie ma co myśleć Mbappe i reszta. Tam jest cała grupa świetnych piłkarzy. Olise, Doue, Dembele, a jeszcze wchodzący ostatnio z ławki Barcola. To jest bardzo mocny zespół. Ich ostatnia wygrana miała miejsce w cieniu nieszczęścia trenera. Didier Deschamps wrócił do kraju, bo zmarła jego mama. Wróci, ale to będzie trudne dla niego i dla zespołu. Cokolwiek się nie powie, to będzie to zbyt mało, żeby znaleźć pocieszenie. Jednak Szwecja i tak nie ma większych szans.



Szwecja trafiła źle, ale Bośnia i Hercegowina też nie jest faworytem meczu z USA. Wręcz zdziwię się, jak to wygra. Nawet pomimo ostatniej porażki Amerykanów z Turcją.



Amerykanie umiejętnie korzystają z dwunastego zawodnika. Trochę przypomina mi to Koreę. Jak ich piłkarz przyjmował piłkę, to była taka wrzawa, że my się zastanawialiśmy, czy czegoś nie zgubiliśmy. Amerykanie też na tym jadą, a rywale to czują.



Wspomniał pan o Messim, ale radę daje też inny czterdziestolatek - Ronaldo.



Zgadzam się. Ciekaw jestem, jak Ronaldo i Portugalia poradzą sobie z Chorwatami. Nie stawiałem na Chorwatów z racji transformacji w drużynie i wymianie pokoleniowej. Kiedy jednak ważyły się losy awansu, to Chorwaci pokonali Ghanę. Tej ostatniej było mi trochę szkoda, bo to zespół walczaków, ale na szczęście oni też grają dalej.