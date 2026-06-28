Liga Narodów siatkarzy: Słowenia - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Słowenia zagra z Włochami w meczu Ligi Narodów siatkarzy. Kiedy i o której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Słowenia - Włochy na Polsatsport.pl.

Osiemnaście reprezentacji wystartowało w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

 

Zobacz także: Powrót Wilfredo Leona! Jak zagrał w meczu z Niemcami? (WIDEO)

 

Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Reprezentacja Polski w premierowym występie w VNL zajęła piąte miejsce. W każdej z kolejnych edycji Polacy zdobywali medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024) oraz złoto (2025).

 

Relacja na żywo i wynik meczu Słowenia - Włochy w niedzielę 28 czerwca o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLN SIATKARZYSIATKÓWKASIATKÓWKA NA ŻYWOVNL 2026

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 