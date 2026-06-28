Tabela Ligi Narodów po turnieju w Gliwicach. Które miejsce zajmuje Polska?
Trwa Liga Narodów siatkarzy 2026. Zobacz, jak wygląda aktualna tabela. Które miejsce zajmuje siatkarska reprezentacja Polski?
Polscy siatkarze świętują zwycięstwo w Lidze Narodów w Gliwicach
W dniach 24-28 czerwca w Gliwicach rozgrywany był turniej Ligi Narodów siatkarzy. Grało w nim sześć reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja.
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W PreZero Arenie polska kadra podejmowała kolejno Belgię (3:2), Turcję (3:2), Niemcy (3:1) oraz Argentynę (3:1).
Równocześnie trwały też zmagania podczas turniejów Ligi Narodów w innych częściach świata. Jak wygląda aktualna tabela tych siatkarskich rozgrywek?
Tabela Ligi Narodów siatkarzy. Które miejsce zajmuje Polska?
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