Tak niemieckie media mówią o Polakach. "Cieszymy się, że dotrzymaliśmy im kroku"

Przed tym spotkaniem Biało-Czerwoni mogli pochwalić się bilansem czterech zwycięstw i dwóch porażek. Co ciekawe, poza inauguracyjnym meczem wygranym z Kubą 3:0, wszystkie pozostałe potyczki kończyły się tie-breakami.

Po pierwszym secie wygranym przez Niemców 25:23 mogło wydawać się, że i tym razem kibice będą świadkami wyrównanego starcia, którego zwieńczeniem będzie tie-break. Tak się jednak nie stało, ponieważ w dalszej fazie rywalizacji dominacja Polaków nie podlegała dyskusji i skończyło się na wygranej 3:1.

"Drużyna z Niemiec wygrała pierwszego seta, ale potem polscy siatkarze nie pozwolili już na więcej i praktycznie nie dali naszej drużynie żadnych szans" - czytamy w "Sueddeutsche.de".

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W podobnym tonie napisał "Sport1.de".

"Niemieccy siatkarze przegrali z gospodarzami Polską podczas drugiego meczu Ligi Narodów w Gliwicach. Nasi zawodnicy okazali się gorsi od broniących tytułu 1:3. Drużyna dowodzona przez Massimo Bottiego ma łączny bilans trzech zwycięstw i czterech porażek. Awans do turnieju finałowego staje się coraz większym wyzwaniem" - napisano.

"Dobrze zaczęliśmy to spotkanie i cieszymy się, że udało nam się utrzymać im kroku w pierwszym secie. Kibice mocno dopingowali polskich siatkarzy, zwłaszcza w tym meczu. Polacy chcieli pokazać, że potrafią wygrać wyżej niż 3:2" - rzekł rozgrywający Jan Zimmermann.

Polsat Sport