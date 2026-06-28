"To był popis Zbyszka i całego zespołu". Mijają 44 lata od wielkiego meczu Polaków

Nie byliśmy faworytem tego meczu. Belgowie 2 lata wcześniej zostali wicemistrzami Europy, a w składzie mieli gwiazdy – bramkarza Pfaffa, Geretsa, Ceulemansa, Vandenbergha czy Czerniatyńskiego. Tymczasem wygraliśmy bardzo pewnie. Jak Pan wspomina samo spotkanie?



Marek Dziuba, 56-krotny reprezentant Polski: Trzeba zacząć od początku mistrzostw, od meczów z Włochami i Kamerunem, które w ocenie ekspertów były bardzo słabe w naszym wykonaniu. Tymczasem te 2 remisy okazały się bardzo przydatne. Włosi zostali mistrzami świata, więc nie zremisowaliśmy z byle kim. Gdyby nie pomyłka sędziego w meczu Kamerun – Włochy, to Włosi by odpadli. Kamerun był wówczas najlepszą drużyną z Afryki. My nie mieliśmy takich przygotowań, jak byśmy sobie życzyli. Był stan wojenny i nikt za bardzo nie chciał z nami grać. Po 2 remisach przyszedł bardzo dobry mecz z Peru. Dlatego przed spotkaniem z Belgami wiedzieliśmy że coś możemy ugrać i zdobyć na tych mistrzostwach. Oni zagrali w trochę osłabionym składzie, bo zabrakło Erica Geretsa i Jean-Marie Pfaffa, wówczas jednego z najlepszych bramkarzy na świecie. Zderzyli się ze sobą i kontuzje ich wyeliminowały. Ten mecz to był znakomity występ Zbyszka Bońka, ale również popisowy występ całego naszego zespołu.



W kontekście wielkich turniejów mówi się, że czwarty mecz jest meczem kryzysowym. Tymczasem w waszym przypadku był to mecz wybitny, być może wasz najlepszy na hiszpańskim mundialu. Czy wcześniejsze zwycięstwo nad Peru tak was nakręciło?



Tak, bo zobaczyliśmy, że stać nas na coś wielkiego. Później przyszedł mecz ze Związkiem Radzieckim, który dał nam półfinał. Czuliśmy się na tyle dobrze, że graliśmy swoje. Na pewno nie był to nasz super występ, ale przede wszystkim liczył się awans do czwórki. W meczu z Belgią roboty na prawej obronie za wiele nie miałem. Jednak spotkanie ze Związkiem Radzieckim miało dla mnie podtekst, bo grałem na Olega Błochina, jednego z najlepszych wówczas zawodników na świecie. Przez Błochina najprawdopodobniej nie pojechałem na MŚ do Argentyny 4 lata wcześniej. Po meczu w Wołgogradzie przegranym 1-4 trener Jacek Gmoch stwierdził najwyraźniej, że porażka jest w największym stopniu przeze mnie. Faktycznie, Błochin zrobił wtedy ze mnie wiatrak.



Jaka była Pana pozycja w hierarchii trenera Antoniego Piechniczka ? Był Pan absolutnym pewniakiem na prawej obronie?



Na pewno nie, bo pierwsze 2 mecze siedziałem na ławce. W meczu z Peru wszedłem w 27-mej minucie za kontuzjowanego Jana Jałochę. Przez myśl przeszła mi wtedy cała kariera, bo wchodziłem przy stanie 0-0, a wiadomo jakie krytyczne były o nas opinie po meczach z Włochami i Kamerunem. Większość dziennikarzy mówiła o nas najgorsze rzeczy i już się pakowała, by wracać do domu. Rzeczywistość okazała się inna – musieli się rozpakowywać i zostali dzięki nam w Hiszpanii jeszcze 2 tygodnie. Grałem już do końca mistrzostw wszystko, bez kartek i bez kontuzji.



Jak wyglądała współpraca na prawej stronie z Grzegorzem Lato? Z meczu z Belgią została mi w pamięci jego kapitalna asysta, tzw. cutback, przy bramce na 1-0.



To była czysta przyjemność, Grzesiu często wracał, by mi pomagać, a ja musiałem wyganiać go do przodu, bo nie chciałem, by mi się ‘pałętał’. Radziłem sobie dobrze i wolałem mieć więcej miejsca, by się rozpędzić i samemu ruszyć do przodu. Z Belgią wyglądało to dobrze, oni nie mieli z nami za wiele do powiedzenia. Zresztą myślę, że Jean-Marie Pfaff nie miałby szans przy żadnej z bramek Zbyszka Bońka. Był wtedy nie do zatrzymania.